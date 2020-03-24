Карантин нужен, чтобы не допустить миллионы заболевших COVID-19 - Минздрав

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Минздрава)

По пессимистическому сценарию в Украине могут заболеть коронавирусом миллионы человек, но опыт Китая показывает, что оптимистический сценарий срабатывает в случае жестких карантинных мер. Об этом сегодня на брифинге заявил главный санврач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом.

Он отметил, что существуют разные расчеты - математическое моделирование, эпидемиологические прогнозы, оптимистические и пессимистические прогнозы.

"Поэтому Украина, учитывая все расчеты разных институтов, готовится к встрече (коронавируса, - ред.) и вводит превентивные меры. Мы можем говорить о большом количестве - и про 200 000, и про миллионы людей, которые могут заболеть", - сказал он.

Количество заболевших, подчеркнул Ляшко, будет зависеть от соблюдения карантина. "Если мы будем выполнять профилактические меры, то количество больных у нас будет намного меньше, чем в расчетах", - сказал он.

По его словам, в Китае прогнозировали несколько десятков миллионов заболевших коронавирусом, однако введение жестких карантинных мер позволило остановиться на цифре в 80 000.