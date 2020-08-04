Карантин. Поезда могут останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров

Мининфраструктуры обратилось к Кабмину с соответствующим предложением, которое рассмотрят завтра

Пассажирские поезда Укрзализныци будут останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров. Об этом в эфире Громадського радио заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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"Мне кажется надо было сообщить людям, как будет курсировать поезд заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось. Понятно, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет", - отметил Криклий.

Он надеется, что завтра на заседании Кабмина такие изменения внесут в постановление .

В условиях адаптивного карантина страну разделили на четыре карантинные зоны.

В Тернополе и Луцке, городах "красной зоны", не будут останавливаться поезда дальнего сообщения, сообщал ранее в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий

1 августа в Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. Власти считают, что города попали в красную зону, где предусмотрены самые жесткие ограничения, не по эпидемиологическим причинам, а по "непонятным мотивам". В Минздраве же утверждают, что в разделении страны на карантинные зоны нет политического подтекста.

3 августа сообщалось, что жители Тернополя и области, возвращаясь из Херсона, подняли бунт в поезде, так как начальник поезда отказывался делать остановку в Тернополе, потому что город попал в красную карантинную зону.

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Арина Толина

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