Карантин. Пассажиры подняли бунт, чтобы остановить поезд в Тернополе – мэр

По словам мэра Надала, пассажирам удалось остановить поезд в Тернополе - городе из красной карантинной зоны

Жители Тернополя и области, возвращаясь из Херсона, подняли бунт в поезде, так как начальник поезда отказывался делать остановку в Тернополе, потому что город попал в красную карантинную зону. Об этом на заседании горсовета сообщил мэр города Сергей Надал.

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О бунте городской глава узнал из обращения граждан. В нем говорилось, что в поезде находилось около 85 человек, в том числе "родители с детьми, больными ДЦП". После бунта поезд в Тернополе все таки остановили, отметил Надал.

Мэр также сообщил, что десятки горожан стали "заложниками" поезда № 49 Киев-Трускавец.

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"Билеты нам продали вчера, после внесения Тернополя в красную зону. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, мы узнали от проводницы при посадке в вагон. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 04:00 утра во Львове", - процитировал сообщение горожан мэр.

В пресс-центре Укрзалізниці не смогли прокомментировать журналисту LIGA.net ситуацию по телефону и попросили отправить письменный запрос. На момент публикации новости ответа на запрос нет.

С сегодняшнего дня в Украине стартует новый этап адаптивного карантина. Страна разделена на четыре карантинные зоны : в каждой из зон будет действовать разный перечень ограничений . В частности в Тернополе и Луцке, городах красной зоны, не будут останавливаться поезда дальнего сообщения, писал в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий

В Луцке и Тернополе отказались ужесточать карантин. Власти считают, что города попали в красную зону, где предусмотрены самые жесткие ограничения, не по эпидемиологическим причинам, а по "непонятным мотивам". В Минздраве же утверждают, что в разделении страны на карантинные зоны нет политического подтекста.

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Марк Сировой

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