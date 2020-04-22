Карантин. Социологи объяснили, как работа влияет на сон и усталость - опрос

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Среди тех, кто имеет работу, заметны более низкие показатели расстройств сна и депрессии, чем у тех, кто работает хотя бы удаленно во время карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг, которая опубликовала результаты апрельского опроса.

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"Работа помогает разнообразить жизнь на карантине, частично сохранить активность, общение и взаимодействие, отвлечься от негативных мыслей и иметь более привычный распорядок дня. Несмотря на это во всех категориях практически одинаковые индексы усталости", - отметили социологи.

По данным опроса, среди тех, кто работает в удаленном режиме, уровень тревоги и паники выше, чем у тех, кто ходит на работу.

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Социологи уточнили, что те, кто имеют возможность ходить на работу, сохранили большую часть своей обычной жизни и рабочего взаимодействия, чем те, кто работает удаленно.

Опрос по мобильной связи при помощи компьютера провели 10-12 апреля 2020-го среди 1627 "случайных" украинцев от 18 лет и старше. Погрешность - не выше 4%. Авторы опроса – группа Рейтинг в сотрудничестве с сетью Pollaris.

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