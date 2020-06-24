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Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав

Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии
24.06.2020, 14:04

Тяжелее всего эпидемиологическая ситуация в Закарпатской и Черновицкой областях

В Киеве и 13 областях Украины не выполнены критерии для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Минздрав оценивает готовность регионов к ослаблению карантина по четырем критериям:

- заполненность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, должны быть ниже 50%;

- в регионе должно проводиться больше 24 ПЦР и ИФА-тестов на 100 000 человек;

- число положительных ПЦР-тестов должно быть менее 11% от общего количества;

- рост заболеваемости за неделю по отношению к предыдущей неделе должен быть меньше 10%.

На 24 июня одному или нескольким критериям не соответствуют Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Ситуация улучшилась в Житомирской области - если вчера рост заболеваемости за неделю по сравнению с предыдущей составлял 20,38%, то сегодня он снизился до -5,66%.

Напротив, в Киеве ситуация с ростом заболеваемости ухудшилась - вчера он составлял -3,21%, сегодня - 11,55%. Тем не менее, мэр города Виталий Кличко заявил о возобновлении работы кинотеатров, театров, бассейнов и ресторанов на прием посетителей в помещениях.

По-прежнему тяжелой остается ситуация в Закарпатской и Черновицкой областях, которые не соответствуют сразу трем критериям, включая заполненность больниц.

Сводная информация (нажмите на таблицу, чтобы увеличить):

Готовность областей к ослаблению карантина (Инфографика - МОЗ)

Инфографика - Минздрав

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Денис Юдин
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