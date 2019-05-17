Коалы "функционально вымерли" - зоозащитники

Фото: EPA

Количество коал на планете снизилось настолько, что этот вид животных признали "функционально вымершим". Об этом сообщает BBC со ссылкой на Австралийский фонд коал.

В Фонде заявляют, что в дикой природе осталось менее 80 000 коал. Несмотря на то, что эта цифра не выглядит маленькой, оставшиеся коалы скорее всего не смогут воспроизвести новое поколение потомства, говорят зоозащитники.

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Термин "функционально вымерший" описывает популяцию животных, в которой так мало пар, что они не в состоянии приносить достаточное для продолжения вида количество потомства.

Коалы вымирают, потому что леса, в которых они живут, исчезают из-за глобального потепления.

Недавние исследования показали, что из-за сильной жары в Австралии тысячи коал умерли от обезвоживания.

Исследователи говорят, что из-за того, что коала перемещается и живет в разных местах обитания - от прибрежных островов и высоких эвкалиптов до лесных лесов - их количество может быть трудно отследить.

Отмечается, что цифра, приведенная Австралийским фондом коалы, намного ниже, чем самые последние академические оценки, но эксперты соглашаются с тем, что количество коал резко сокращается.

В начале марта сообщалось, что ученые из Квинслендского технологического университета (Австралия) для наблюдения за коалами и для их подсчета приспособили беспилотники.