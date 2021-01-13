Коронавирус. В Украине больше 6000 новых случаев за сутки, выздоровели 14 500 пациентов
Вчера, 12 января, в Украине выявили 6 409 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5 116), выздоровели 14 503 пациента (сутками ранее – 15 951). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди заболевших 187 детей и 367 медиков. Госпитализированы 2 564 пациента (сутками ранее – 1 092).
Скончались 195 заболевших (сутками ранее – 184).
Официально за 12 января сделан 59 931 тест на коронавирус (41 682 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 35 678, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 24 253.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Запорожской, Харьковской, Одесской и Полтавской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 130 839 заболевших COVID-19. 826 871 из них выздоровел, 20 214 – умерли. Проведено более 5,8 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 906 заболевших за сутки;
Запорожская – 529;
Харьковская – 521;
Одесская – 513;
Полтавская – 356;
Хмельницкая – 348;
Киевская – 280;
Львовская – 277;
Черкасская – 269;
Ровенская – 235;
Луганская – 228;
Винницкая – 211;
Донецкая – 189;
Николаевская – 172;
Черновицкая – 165;
Сумская – 159;
Волынская – 143;
Херсонская – 141;
Ивано-Франковская – 134;
Тернопольская – 127;
Кировоградская – 117;
Днепропетровская – 105;
Житомирская – 101;
Закарпатская – 100;
Черниговская – 83.
- С 8 по 24 января 2020 года в Украине действует жесткий карантин. В Минздраве разъяснили, чем нельзя торговать в магазинах.
- 12 января стало известно, что группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины от коронавируса.
Читайте также: Как в Украине соблюдают локдаун. Спойлер – практически никак
Комментарии