Коронавирус. В Украине больше 6000 новых случаев за сутки, выздоровели 14 500 пациентов

Вчера, 12 января, в Украине выявили 6 409 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 5 116), выздоровели 14 503 пациента (сутками ранее – 15 951). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 187 детей и 367 медиков. Госпитализированы 2 564 пациента (сутками ранее – 1 092).

Скончались 195 заболевших (сутками ранее – 184).

Официально за 12 января сделан 59 931 тест на коронавирус (41 682 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 35 678, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 24 253.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Запорожской, Харьковской, Одесской и Полтавской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 130 839 заболевших COVID-19. 826 871 из них выздоровел, 20 214 – умерли. Проведено более 5,8 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 906 заболевших за сутки;

Запорожская – 529;

Харьковская – 521;

Одесская – 513;

Полтавская – 356;

Хмельницкая – 348;

Киевская – 280;

Львовская – 277;

Черкасская – 269;

Ровенская – 235;

Луганская – 228;

Винницкая – 211;

Донецкая – 189;

Николаевская – 172;

Черновицкая – 165;

Сумская – 159;

Волынская – 143;

Херсонская – 141;

Ивано-Франковская – 134;

Тернопольская – 127;

Кировоградская – 117;

Днепропетровская – 105;

Житомирская – 101;

Закарпатская – 100;

Черниговская – 83.

С 8 по 24 января 2020 года в Украине действует жесткий карантин. В Минздраве разъяснили, чем нельзя торговать в магазинах.

12 января стало известно, что группа фармкомпаний Лекхим подписала с китайской Sinovac Biotech договор на поставку в Украину 5 млн доз вакцины от коронавируса.

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Денис Юдин

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