Коронавирус. Американская студентка шьет защитные маски для слабослышащих

Фото: Ashley Lawrence/Facebook

21-летняя студентка из США решила помочь людям, у которых проблемы со слухом: Эшли Лоуренс с матерью из штата Кентукки начали шить маски для защиты от коронавируса с пластиковой прозрачной вставкой посередине - так слабослышащие смогут понять по губам, что говорит собеседник. Об этом пишет Refinеry29.

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Идея с масками у нее возникла после нескольких постов в соцсетях от глухонемых. Люди с проблемами со слухом жаловались, что им стало сложно жить и работать - они не могут читать по губам из-за масок, которые закрывают пол-лица.

Семейный тандем наладил производство масок с прозрачной передней панелью. Первую партию выпустили бесплатно. Сейчас эти маски пользуются в интернете большим спросом, пишет издание.

В будущем находчивая женщина хочет заняться разработкой масок, которые смогут использовать люди со слуховыми аппаратами.

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26 марта компания Илона Маска SpaceX начала выпуск антисептиков и защитных масок для медработников.

1 апреля автопроизводитель Lamborghini объявил, что будет выпускать маски и щитки для медиков.

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