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Коронавирус. Американская студентка шьет защитные маски для слабослышащих

Коронавирус. Американская студентка шьет защитные маски для слабослышащих - Фото
Фото: Ashley Lawrence/Facebook
07.04.2020, 11:29

Девушка и ее мама шьют маски с прозрачной вставкой для людей, которые плохо слышат и обычно читают по губам

21-летняя студентка из США решила помочь людям, у которых проблемы со слухом: Эшли Лоуренс с матерью из штата Кентукки начали шить маски для защиты от коронавируса с пластиковой прозрачной вставкой посередине - так слабослышащие смогут понять по губам, что говорит собеседник. Об этом пишет Refinеry29.

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Идея с масками у нее возникла после нескольких постов в соцсетях от глухонемых. Люди с проблемами со слухом жаловались, что им стало сложно жить и работать - они не могут читать по губам из-за масок, которые закрывают пол-лица.

Семейный тандем наладил производство масок с прозрачной передней панелью. Первую партию выпустили бесплатно. Сейчас эти маски пользуются в интернете большим спросом, пишет издание.  

В будущем находчивая женщина хочет заняться разработкой масок, которые смогут использовать люди со слуховыми аппаратами.

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Дарья Мостовая
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