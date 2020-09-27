Коронавирус. Больше всего заболевших выявили в Харьковской области и Киеве: динамика
Меньше всего заразившихся COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Кировоградской области
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Харьковской области (494) и Киеве (323). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего инфицированных COVID-19 выявили в Кировоградской области (5).
Динамика эпидемии по регионам:
Харьковская область – 17 364 заболевших (494 за сутки);
Львовская – 19 784 (148);
Черновицкая – 14 009 (107);
Ивано-Франковская – 13 335 (123);
Одесская – 12 876 (142);
Киев – 21 815 (323);
Тернопольская – 12 986 (123);
Ровенская – 12 032 (104);
Закарпатская – 9632 (52);
Киевская – 8714 (143);
Волынская – 7632 (132);
Винницкая – 5900 (116);
Житомирская – 5656 (125);
Хмельницкая – 5622 (91);
Днепропетровская – 5285 (167);
Черниговская – 3960 (85);
Сумская – 3672 (123);
Черкасская – 3694 (124);
Запорожская – 3663 (95);
Николаевская – 2980 (105);
Донецкая – 3016 (52);
Полтавская – 1910 (66);
Кировоградская – 1074 (5);
Херсонская – 1049 (49);
Луганская – 974 (36);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
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