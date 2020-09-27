Коронавирус. Больше всего заболевших выявили в Харьковской области и Киеве: динамика

Меньше всего заразившихся COVID-19 зафиксировали за последние сутки в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом выявили в Харьковской области (494) и Киеве (323). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего инфицированных COVID-19 выявили в Кировоградской области (5).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 17 364 заболевших (494 за сутки);

Львовская – 19 784 (148);

Черновицкая – 14 009 (107);

Ивано-Франковская – 13 335 (123);

Одесская – 12 876 (142);

Киев – 21 815 (323);

Тернопольская – 12 986 (123);

Ровенская – 12 032 (104);

Закарпатская – 9632 (52);

Киевская – 8714 (143);

Волынская – 7632 (132);

Винницкая – 5900 (116);

Житомирская – 5656 (125);

Хмельницкая – 5622 (91);

Днепропетровская – 5285 (167);

Черниговская – 3960 (85);

Сумская – 3672 (123);

Черкасская – 3694 (124);

Запорожская – 3663 (95);

Николаевская – 2980 (105);

Донецкая – 3016 (52);

Полтавская – 1910 (66);

Кировоградская – 1074 (5);

Херсонская – 1049 (49);

Луганская – 974 (36);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

Владислав Сердюк

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