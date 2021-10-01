Коронавирус. Число заболевших за сутки превысило 12 000, лидер – Харьковская область

Вчера, 30 сентября, в Украине выявили 12 034 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 757), выздоровели 3264 пациента (днем ранее – 3839). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1059 детей и 248 медиков. Госпитализированы 2637 человек (сутками ранее – 2556), 172 пациента умерли (сутками ранее – 194).

Официально за 30 сентября сделаны 89 002 теста на коронавирус (93 356 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 435 413 заболевших COVID-19, 2 258 455 пациентов выздоровели, 56 446 человек умерли. Проведено более 12,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Львовской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях:

Харьковская область – 1225 заболевших за сутки;

Львовская – 794;

Запорожская – 770;

Донецкая – 745;

Днепропетровская – 725;

Одесская – 696;

Хмельницкая – 607;

Киев – 599;

Черновицкая – 566;

Луганская – 485;

Херсонская – 479;

Сумская – 454;

Ровенская – 445;

Киевская – 413;

Черкасская – 409;

Тернопольская – 380;

Житомирская – 375;

Полтавская – 342;

Николаевская – 327;

Волынская – 325;

Ивано-Франковская – 301;

Винницкая – 200;

Черниговская – 190;

Закарпатская – 109;

Кировоградская – 73.

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Денис Юдин

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