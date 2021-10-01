Коронавирус. Число заболевших за сутки превысило 12 000, лидер – Харьковская область
Вчера, 30 сентября, в Украине выявили 12 034 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 757), выздоровели 3264 пациента (днем ранее – 3839). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1059 детей и 248 медиков. Госпитализированы 2637 человек (сутками ранее – 2556), 172 пациента умерли (сутками ранее – 194).
Официально за 30 сентября сделаны 89 002 теста на коронавирус (93 356 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 435 413 заболевших COVID-19, 2 258 455 пациентов выздоровели, 56 446 человек умерли. Проведено более 12,8 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Харьковской, Львовской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях:
Харьковская область – 1225 заболевших за сутки;
Львовская – 794;
Запорожская – 770;
Донецкая – 745;
Днепропетровская – 725;
Одесская – 696;
Хмельницкая – 607;
Киев – 599;
Черновицкая – 566;
Луганская – 485;
Херсонская – 479;
Сумская – 454;
Ровенская – 445;
Киевская – 413;
Черкасская – 409;
Тернопольская – 380;
Житомирская – 375;
Полтавская – 342;
Николаевская – 327;
Волынская – 325;
Ивано-Франковская – 301;
Винницкая – 200;
Черниговская – 190;
Закарпатская – 109;
Кировоградская – 73.
- Сейчас в Украине действует карантин желтой зоны. Ограничения не касаются вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой и тех, кто переболел COVID-19 или недавно сделал тест.
- Более 50% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19. Минздрав хочет обязать прививаться учителей и чиновников.
- Минздрав прогнозирует пик эпидемии на ноябрь, но не исключает, что он может растянуться с октября по ноябрь. В НАН ожидают по 18 000 заболевших COVID-19 ежедневно на пике новой волны коронавируса.
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