Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Данные по областям:
Черновицкая - 1308 случаев (109 новых);
Киев - 1159 (37);
Ивано-Франковская - 700 (16);
Тернопольская - 565 (33);
Киевская - 519 (14);
Ровенская - 483 (46);
Винницкая - 377 (7);
Житомирская - 337 (28);
Львовская - 317 (19);
Кировоградская - 306 (23);
Закарпатская - 286 (26);
Черкасская - 249 (15);
Волынская - 212 (9);
Днепропетровская - 240 (45);
Одесская - 183 (14);
Запорожская - 171 (8);
Полтавская - 169 (8);
Харьковская - 125 (7);
Николаевская - 103 (0);
Сумская - 94 (4);
Херсонская - 79 (2);
Хмельницкая - 66 (1);
Луганская - 28 (1);
Донецкая - 27 (3);
Черниговская - 22 (3).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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