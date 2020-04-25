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Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта

Коронавирус. Динамика эпидемии в Украине по областям – карта - Фото
Иллюстративное фото: Luca Zennaro/EPA
25.04.2020, 09:30

В Украине коронавирусом заразились 8125 человек. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области

Наибольшее количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Черновицкой области и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Данные по областям:

Черновицкая - 1308 случаев (109 новых);

Киев - 1159 (37);

Ивано-Франковская - 700 (16);

Тернопольская - 565 (33);

Киевская - 519 (14);

Ровенская - 483 (46);

Винницкая - 377 (7);

Житомирская - 337 (28);

Львовская - 317 (19);

Кировоградская - 306 (23);

Закарпатская - 286 (26);

Черкасская - 249 (15);

Волынская - 212 (9);

Днепропетровская - 240 (45);

Одесская - 183 (14);

Запорожская - 171 (8);

Полтавская - 169 (8);

Харьковская - 125 (7);

Николаевская - 103 (0);

Сумская - 94 (4);

Херсонская - 79 (2);

Хмельницкая - 66 (1);

Луганская - 28 (1);

Донецкая - 27 (3);

Черниговская - 22 (3).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Владислав Сердюк
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