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Коронавирус. Фудкорты в ТРЦ пока останутся закрытыми - Степанов

Коронавирус. Фудкорты в ТРЦ пока останутся закрытыми - Степанов - Фото
Торговый центр (Фото: Роман Пилипей/ЕРА)
24.05.2020, 11:50

По словам главы МОЗ Максима Степанова, фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ откроются, как только позволит эпидемиологическая ситуация

Фудкорты и развлекательные зоны в торговых центрах нельзя открывать на втором этапе выхода из карантина. Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По словам Степанова, из-за риска заражения коронавирусом пока невозможно позволить открытие фудкортов и развлекательных зон в ТРЦ.

В министерстве, подчеркнул Степанов, с пониманием относятся к работающим в ТРЦ предпринимателям. Он заверил, что, как только позволит эпидемиологическая ситуация, с разрешением на работу фудкортов и развлекательных зон никто не будет затягивать.

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Денис Юдин
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