Коронавирус. Фудкорты в ТРЦ пока останутся закрытыми - Степанов

Фудкорты и развлекательные зоны в торговых центрах нельзя открывать на втором этапе выхода из карантина. Об этом заявил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
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По словам Степанова, из-за риска заражения коронавирусом пока невозможно позволить открытие фудкортов и развлекательных зон в ТРЦ.
В министерстве, подчеркнул Степанов, с пониманием относятся к работающим в ТРЦ предпринимателям. Он заверил, что, как только позволит эпидемиологическая ситуация, с разрешением на работу фудкортов и развлекательных зон никто не будет затягивать.
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