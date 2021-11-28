Коронавирус. Желтая зона карантина расширилась, в оранжевой остается одна область

В Украине расширилась желтая зона коронавирусного карантина и сократилась оранжевая, не было изменений в красной зоне карантина. Об этом говорится в данных на сайте Минздрава.

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В сравнении со вчерашним списком из оранжевой зоны в желтую перешла Харьковская область. На утро 28 ноября эпидзонирование выглядит так:

Желтая зона – Закарпатская, Кировоградская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области;

Оранжевая – Полтавская;

Красная – Киев и остальные 18 областей.

Оранжевая зона не предусматривает обязательного ужесточения карантинного режима: она указывает, что область близка к переходу в красную зону, а местные власти могут устанавливать дополнительные ограничения.

В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

За прошедшие сутки в Украине выявили 7483 заболевших COVID-19. Больше всего – в Днепропетровской области (698), Киеве (549) и Винницкой области (548). В Харьковской области – 229 новых инфицированных.

Кабмин решил ужесточить карантин желтой зоны: COVID-сертификаты о вакцинации, выздоровлении или негативный результат теста на коронавирус нужны будут всем сотрудникам бизнеса и клиентам.

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Марк Сировой

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