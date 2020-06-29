Коронавирус. Киев и 12 областей не готовы к ослаблению карантина - инфографика

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Киев и 12 областей не готовы к ослаблению коронавирусного карантина из-за несоответствия эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе допустимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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В список вошли Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровненская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Наивысшая динамика заболеваемости наблюдается в Киеве (50,32%) и Хмельницкой области (52,75%). Больше всего коке для больных COVID-19 заполнено в Закарпатской области (70,78%). Наивысший процент выявленных заболевших среди прошедших тестирование зафиксировано в Волынской (21,42%), Ровенской (19,9%), Закарпатской (16,12%) и Львовской (15,17%) областях. Худший охват тестированием - в Черниговской (19,94 тестов на 100 000 населения) и Донецкой (23,23) областях.

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СПРАВКА. Сейчас готовность регионов к ослаблению карантина проверяют по четырем показателям:



- загруженность больниц для пациентов с COVID-19 (должно быть занято не более 50% мест);



- количество проводимых ПЦР- и ИФА-тестов (от 24 на 100 000 населения);



- процент выявленных случаев заболевания среди проведенных исследований (не более 11%);



- динамика недельной заболеваемости в сравнении с предыдущей (прирост не более 10%).

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

Максим Степанов Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин. заявил , что в 27 июня министра здравоохранения

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Инфографика - пресс-служба Минздрава