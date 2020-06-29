Коронавирус. Киев и 12 областей не готовы к ослаблению карантина - инфографика

Киев и 12 областей не готовы к ослаблению коронавирусного карантина из-за несоответствия эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе допустимым показателям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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В список вошли Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровненская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
Наивысшая динамика заболеваемости наблюдается в Киеве (50,32%) и Хмельницкой области (52,75%). Больше всего коке для больных COVID-19 заполнено в Закарпатской области (70,78%). Наивысший процент выявленных заболевших среди прошедших тестирование зафиксировано в Волынской (21,42%), Ровенской (19,9%), Закарпатской (16,12%) и Львовской (15,17%) областях. Худший охват тестированием - в Черниговской (19,94 тестов на 100 000 населения) и Донецкой (23,23) областях.
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Инфографика - пресс-служба Минздрава