Коронавирус. Кличко рассказал, сколько стоит лечение одного больного в сутки

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Стоимость лечения одного пациента с коронавирусной болезнью COVID-19 может достигать 15 000 гривень в день. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр Киева Виталия Кличко.

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"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента - невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 000 до 15 000 за один день лечения", - сказал он.

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Кличко также добавил, что в больницах Киева есть 90% необходимых препаратов. Те, кто лечится на стационаре, получают их бесплатно.

В то же время мэр столицы сообщил, что люди, которые находятся на амбулаторном лечении (лечатся дома), покупают медикаменты за собственный счет.

В Киеве за сутки в ыявлено 63 новых случая заболевания COVID-19, всего заболевших - 1122.

В трех областях Украины за прошедшие сутки выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом, еще в трех - ни одного.

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