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Коронавирус. Кличко рассказал, сколько стоит лечение одного больного в сутки

Коронавирус. Кличко рассказал, сколько стоит лечение одного больного в сутки - Фото
Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA
24.04.2020, 13:10

По словам мэра Киева Виталия Кличко, стоимость лечения одного больного COVID-19 зависит от тяжести болезни и наличия хронических заболеваний

Стоимость лечения одного пациента с коронавирусной болезнью COVID-19 может достигать 15 000 гривень в день. Об этом сегодня на брифинге рассказал мэр Киева Виталия Кличко.

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"Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента - невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 000 до 15 000 за один день лечения", - сказал он.

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Кличко также добавил, что в больницах Киева есть 90% необходимых препаратов. Те, кто лечится на стационаре, получают их бесплатно.

В то же время мэр столицы сообщил, что люди, которые находятся на амбулаторном лечении (лечатся дома), покупают медикаменты за собственный счет.

  • В Киеве за сутки выявлено 63 новых случая заболевания COVID-19, всего заболевших - 1122.
  • В трех областях Украины за прошедшие сутки выявлено более 50 случаев заражения коронавирусом, еще в трех - ни одного.

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Марк Сировой
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