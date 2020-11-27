Коронавирус. Минздрав обновил перечень стран красной и зеленой зоны: список
27.11.2020, 15:43
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/ЕРА
Минздрав опубликовал новый список стран зеленой и красной зоны по заболеваемости COVID-19.
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В красной зоне находятся страны, где заболеваемость коронавирусом за 14 дней на 100 000 человек выше, чем в Украине (451,8).
В ней оказались Чехия, Швейцария, Австрия, Франция, Грузия, Польша, Италия, Хорватия, Венгрия, Болгария, Румыния, США, Швеция и еще 25 стран.
В зеленой зоне – Великобритания, Нидерланды, Испания, Бельгия, Германия, Словакия, Греция, Молдова, Россия, Беларусь, Канада, Норвегия, Израиль, Казахстан, Малайзия, Турция, Китай и другие.
Полный список стран красной и зеленой зон:
- Ученые предсказали, что в первую неделю декабря количество новых случаев COVID-19 в Украине будет в пределах от 17 000 до 17 500.
- Как защитить себя и ребенка от коронавируса на работе, в школе или садике – советует врач.
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