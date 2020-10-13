Коронавирус. Около 6000 учителей находятся на самоизоляции – МОН
13.10.2020, 11:48
Иллюстративное фото: depositphotos.com
На данный момент 315 школ полностью перешли на дистанционное обучение
Около 6000 учителей сейчас болеют коронавирусом или находятся на самоизоляции. Об этом в эфире Громадське радіо сообщил начальник главного управления школьного образования МОН Юрий Кононенко.
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По словам Кононенко, доплат заболевшим COVID-19 учителям нет. Тем, кто выходит им на замену, рабочее время оплачивается по часам, либо взаимозаменами.
На данный момент 315 школ полностью перешли на дистанционное обучение, отметил Кононенко.
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