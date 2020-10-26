Коронавирус. Показатели областей по эпидемиологической ситуации: таблица

Ни одна из областей Украины не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом

Во всех регионах Украины заболеваемость коронавирусом за 14 дней превышает установленное Министерством здравоохранения значение, почти во всех областях загруженность больниц для пациентов с COVID-19 превышает 50% в течение пяти дней. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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На 26 октября во всех областях проводилось достаточное количество тестов на коронавирус.

Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и большинстве областей, кроме Житомирской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 63,4% (днем ранее – 61,1%).

Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях. Самая высокая заболеваемость – в Житомирской (338,1), Хмельницкой (357,5) и Черновицкой (360,1) областях. Самая низкая – в Кировоградской области, 85,0. В целом по Украине – 219,2.

Показатели по регионам:

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 26 октября в красной карантинной зоне находятся 11 областных центров Украины.

За прошедшие сутки в Украине выявили 5426 заболевших коронавирусом.

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Денис Юдин

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