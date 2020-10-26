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Коронавирус. Показатели областей по эпидемиологической ситуации: таблица

26.10.2020, 12:39
Коронавирус. Показатели областей по эпидемиологической ситуации: таблица - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Ни одна из областей Украины не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом

Во всех регионах Украины заболеваемость коронавирусом за 14 дней превышает установленное Министерством здравоохранения значение, почти во всех областях загруженность больниц для пациентов с COVID-19 превышает 50% в течение пяти дней. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.

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На 26 октября во всех областях проводилось достаточное количество тестов на коронавирус.

Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и большинстве областей, кроме Житомирской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 63,4% (днем ранее – 61,1%).

Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях. Самая высокая заболеваемость – в Житомирской (338,1), Хмельницкой (357,5) и Черновицкой (360,1) областях. Самая низкая – в Кировоградской области, 85,0. В целом по Украине – 219,2.

Показатели по регионам:

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Денис Юдин
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