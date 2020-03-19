Коронавирус. Решение Кабмина о закрытии границ обжаловали в суде

Решение Кабинета министров о временном закрытии границ обжаловали в суде. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
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Отмечается, что в Окружной административный суд Киева поступил иск о признании противоправным и отмене распоряжения правительства в части, касающейся временного с 17 марта по 3 апреля закрытия пунктов пропуска через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.
В частности, речь идет о пункте 1 распоряжения Кабмина от 14 марта 2020 года №287-р о временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
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