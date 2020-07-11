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Коронавирус. Шесть областей не готовы ослабить карантин: данные по регионам

11.07.2020, 15:30
Коронавирус. Шесть областей не готовы ослабить карантин: данные по регионам - Фото
Иллюстративное фото: freepik.com

В Харьковской области разрешили cмягчить карантин

По состоянию на 11 июля, в Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина - это Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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Смягчить адаптивный карантин разрешили в Харьковской области. В Харькове открылись кинотеатры.

В Донецкой и Черниговской областях - недостаточное количество тестирований на COVID-19, в Тернопольской области превышен показатель динамики заболеваемости.

Волынская, Закарпатская и Ровенская области не соответствует проценту выявления коронавируса.  На Закарпатье заполнены более 50% коек в больницах.

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Данные по областям на 11 июля

Фото: пресс-служба Минздрава

  • 17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • 11 июля сообщалось, что за минувшие сутки в Украине COVID-19 заболели человек 800 человек (сутками ранее - 819), 27 умерли (днем ранее - 18), выздоровел 861 пациент (сутками ранее - 1016).

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Арина Толина
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