Коронавирус. Украина третья в Европе по заболевшим за сутки и четвертая – по умершим

Украина занимает третье место в Европе по новым заболевшим коронавирусной болезнью COVID-19 и четвертое – по умершим. Об этом сообщается на статистическом портале Worlodmeters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Топ-5 стран Европы по заболеваемости коронавирусом выглядит так:

1. Россия – 21 379 (за сутки 23 сентября);

2. Великобритания – 35 623;

3. Украина – 9058;

4. Германия – 8916;

5. Румыния – 7116.

Читайте также: Лечение коронавируса дома. Что делать при легкой форме COVID-19 – объясняет семейный врач

В пятерку лидеров Европы по новым смертям среди больных COVID-19 вошли:

1. Россия – 828;

2. Великобритания – 180;

3. Румыния – 145;

4. Украина – 140;

5. Германия – 86.

За все время пандемии коронавируса в Европе зафиксировали 58 258 107 заболевших COVID-19: умерли 1 213 026 человек, выздоровели – 53 369 155.

В Норвегии и Португалии отменят почти все карантинные ограничения, действовавшие из-за пандемии коронавируса. Обе страны – лидеры по проценту населения, вакцинированного от COVID-19.

Читайте также: Украинцы могут поучаствовать в исследовании лекарств от COVID-19

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.