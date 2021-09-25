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Коронавирус. Украина третья в Европе по заболевшим за сутки и четвертая – по умершим

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2021, 07:40
Коронавирус. Украина третья в Европе по заболевшим за сутки и четвертая – по умершим - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Украина занимает третье место в Европе по новым заболевшим коронавирусной болезнью COVID-19 и четвертое – по умершим. Об этом сообщается на статистическом портале Worlodmeters.

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Топ-5 стран Европы по заболеваемости коронавирусом выглядит так:

1. Россия – 21 379 (за сутки 23 сентября);

2. Великобритания – 35 623;

3. Украина – 9058;

4. Германия – 8916;

5. Румыния – 7116.

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В пятерку лидеров Европы по новым смертям среди больных COVID-19 вошли:

1. Россия – 828;

2. Великобритания – 180;

3. Румыния – 145;

4. Украина – 140;

5. Германия – 86.

За все время пандемии коронавируса в Европе зафиксировали 58 258 107 заболевших COVID-19: умерли 1 213 026 человек, выздоровели – 53 369 155.

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Марк Сировой
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коронавирус Украина COVID-19 Европа
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