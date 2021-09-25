Коронавирус. Украина третья в Европе по заболевшим за сутки и четвертая – по умершим
Украина занимает третье место в Европе по новым заболевшим коронавирусной болезнью COVID-19 и четвертое – по умершим. Об этом сообщается на статистическом портале Worlodmeters.
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Топ-5 стран Европы по заболеваемости коронавирусом выглядит так:
1. Россия – 21 379 (за сутки 23 сентября);
2. Великобритания – 35 623;
3. Украина – 9058;
4. Германия – 8916;
5. Румыния – 7116.
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В пятерку лидеров Европы по новым смертям среди больных COVID-19 вошли:
1. Россия – 828;
2. Великобритания – 180;
3. Румыния – 145;
4. Украина – 140;
5. Германия – 86.
За все время пандемии коронавируса в Европе зафиксировали 58 258 107 заболевших COVID-19: умерли 1 213 026 человек, выздоровели – 53 369 155.
- В Норвегии и Португалии отменят почти все карантинные ограничения, действовавшие из-за пандемии коронавируса. Обе страны – лидеры по проценту населения, вакцинированного от COVID-19.
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