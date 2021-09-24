Украинцы могут поучаствовать в исследовании лекарств от COVID-19
Желающие украинцы могут присоединиться к исследованиям лекарств от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В Украине чаще всего проводят III фазу клинических исследований, к которой привлекают тысячи пациентов. Сейчас в стране – 31 клиническое исследование препаратов от коронавируса, к ним могут присоединиться желающие украинцы.
Список исследований – на сайте Государственного экспертного центра, их можно увидеть, выбрав профиль COVID-19.
В Минздраве отмечают, что клинические исследования проводят для определения эффективности, безопасности, дозировки и другой информации о препаратах от COVID-19.
Перед ними ученые делают доклинические исследования: химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие.
В МОЗ заверяют: исследования в Украине проводятся на надлежащем профессиональном уровне, что неоднократно подтверждалось инспекциями регуляторов США (FDA) и Европейского Союза (ЕМА).
- 4 сентября в Украину прибыли из США инновационные лекарства против COVID-19 – 60 000 флаконов препаратов на $20 млн.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что эти лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.
- 21 сентября сообщалось, что эти препараты от COVID-19 развезли в регионы Украины.
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