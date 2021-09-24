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Украинцы могут поучаствовать в исследовании лекарств от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 12:30
Украинцы могут поучаствовать в исследовании лекарств от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Желающие украинцы могут присоединиться к исследованиям лекарств от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В Украине чаще всего проводят III фазу клинических исследований, к которой привлекают тысячи пациентов. Сейчас в стране – 31 клиническое исследование препаратов от коронавируса, к ним могут присоединиться желающие украинцы.

Список исследований – на сайте Государственного экспертного центра, их можно увидеть, выбрав профиль COVID-19.

В Минздраве отмечают, что клинические исследования проводят для определения эффективности, безопасности, дозировки и другой информации о препаратах от COVID-19.

Перед ними ученые делают доклинические исследования: химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие.

В МОЗ заверяют: исследования в Украине проводятся на надлежащем профессиональном уровне, что неоднократно подтверждалось инспекциями регуляторов США (FDA) и Европейского Союза (ЕМА).

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Марк Сировой
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коронавирус лекарства COVID-19 исследования
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