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Коронавирус. В Киеве и пяти областях – более 500 новых заболевших: динамика эпидемии

05.11.2020, 08:31
Коронавирус. В Киеве и пяти областях – более 500 новых заболевших: динамика эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Меньше всего заболевших коронавирусом за сутки – в Кировоградской и Луганской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Киеве, 983 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Более 900 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, более 700 – в Харьковской области, более 500 – в Хмельницкой, Запорожской, Донецкой и Одесской областях.

Меньше всего заболевших – в Кировоградской и Луганской областях.

Динамика по областям:
Киев – 41373 заболевших (983 за сутки);

Харьковская область – 40330 (771);

Хмельницкая – 17989 (550);

Запорожская – 11750 (523);

Донецкая – 12873 (506);

Одесская – 26838 (506);

Ивано-Франковская – 22521 (474);

Полтавская – 11079 (462);

Днепропетровская – 16600 (431);

Львовская – 32069 (430);

Сумская – 13196 (420);

Черновицкая – 23708 (412);

Киевская – 18329 (411);

Житомирская – 16598 (398);

Закарпатская – 15849 (379);

Ровенская – 20671 (371);

Волынская – 14889 (345);

Винницкая – 11644 (281);

Николаевская – 9306 (279);

Херсонская – 4852 (230);

Черкасская – 10085 (187);

Тернопольская – 21499 (167);

Черниговская – 9502 (135);

Луганская – 4104 (116);

Кировоградская – 2813 (83).

Данные по временно оккупированным территориям Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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Денис Юдин
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