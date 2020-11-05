Коронавирус. В Киеве и пяти областях – более 500 новых заболевших: динамика эпидемии

Меньше всего заболевших коронавирусом за сутки – в Кировоградской и Луганской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Киеве, 983 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Более 900 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, более 700 – в Харьковской области, более 500 – в Хмельницкой, Запорожской, Донецкой и Одесской областях.

Меньше всего заболевших – в Кировоградской и Луганской областях.

Динамика по областям: Киев – 41373 заболевших (983 за сутки);



Харьковская область – 40330 (771);



Хмельницкая – 17989 (550);



Запорожская – 11750 (523);



Донецкая – 12873 (506);



Одесская – 26838 (506);



Ивано-Франковская – 22521 (474);



Полтавская – 11079 (462);



Днепропетровская – 16600 (431);



Львовская – 32069 (430);



Сумская – 13196 (420);



Черновицкая – 23708 (412);



Киевская – 18329 (411);



Житомирская – 16598 (398);



Закарпатская – 15849 (379);



Ровенская – 20671 (371);



Волынская – 14889 (345);



Винницкая – 11644 (281);



Николаевская – 9306 (279);



Херсонская – 4852 (230);



Черкасская – 10085 (187);



Тернопольская – 21499 (167);



Черниговская – 9502 (135);



Луганская – 4104 (116);



Кировоградская – 2813 (83). Данные по временно оккупированным территориям Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют. 2 ноября, в Украине вступили в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 областных центров.

За прошедшие сутки в Украине выявили 9850 новых заболевших коронавирусом. Читайте также: В Австралии – ни одного случая COVID-19 за сутки: как им это удалось

Денис Юдин

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