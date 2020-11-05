Коронавирус. В Киеве и пяти областях – более 500 новых заболевших: динамика эпидемии
05.11.2020, 08:31
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
Меньше всего заболевших коронавирусом за сутки – в Кировоградской и Луганской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировали в Киеве, 983 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Более 900 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Киеве, более 700 – в Харьковской области, более 500 – в Хмельницкой, Запорожской, Донецкой и Одесской областях.
Меньше всего заболевших – в Кировоградской и Луганской областях.
Динамика по областям:
Киев – 41373 заболевших (983 за сутки);
Харьковская область – 40330 (771);
Хмельницкая – 17989 (550);
Запорожская – 11750 (523);
Донецкая – 12873 (506);
Одесская – 26838 (506);
Ивано-Франковская – 22521 (474);
Полтавская – 11079 (462);
Днепропетровская – 16600 (431);
Львовская – 32069 (430);
Сумская – 13196 (420);
Черновицкая – 23708 (412);
Киевская – 18329 (411);
Житомирская – 16598 (398);
Закарпатская – 15849 (379);
Ровенская – 20671 (371);
Волынская – 14889 (345);
Винницкая – 11644 (281);
Николаевская – 9306 (279);
Херсонская – 4852 (230);
Черкасская – 10085 (187);
Тернопольская – 21499 (167);
Черниговская – 9502 (135);
Луганская – 4104 (116);
Кировоградская – 2813 (83).
Харьковская область – 40330 (771);
Хмельницкая – 17989 (550);
Запорожская – 11750 (523);
Донецкая – 12873 (506);
Одесская – 26838 (506);
Ивано-Франковская – 22521 (474);
Полтавская – 11079 (462);
Днепропетровская – 16600 (431);
Львовская – 32069 (430);
Сумская – 13196 (420);
Черновицкая – 23708 (412);
Киевская – 18329 (411);
Житомирская – 16598 (398);
Закарпатская – 15849 (379);
Ровенская – 20671 (371);
Волынская – 14889 (345);
Винницкая – 11644 (281);
Николаевская – 9306 (279);
Херсонская – 4852 (230);
Черкасская – 10085 (187);
Тернопольская – 21499 (167);
Черниговская – 9502 (135);
Луганская – 4104 (116);
Кировоградская – 2813 (83).
Данные по временно оккупированным территориям Крыма, Донецкой и Луганской областей отсутствуют.
- 2 ноября, в Украине вступили в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 областных центров.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 9850 новых заболевших коронавирусом.
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