Коронавирус. В Минздраве объяснили, кто может измерять детям температуру в школе

Минздрав разрабатывает правила посещения школ с 1 сентября

Измерять температуру детям сможет не только медсестра, но и другие сотрудники учебного заведения в случае, если ребята пойдут 1 сентября в школы. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, Минздрав разрабатывает правила посещения учебных заведений с 1 сентября, где речь идет о проведении температурных скринингов.

"Что касается медицинской сестры, которая работает в школе, мы считаем, что этот вопрос следует рассмотреть и владельцу заведения, администрации - каким образом будет работать медицинская сестра. Что касается скрининга температуры, то измерять ее могут и другие работники школы. Все эти моменты будут изложены в наших правилах, которые разрабатываются совместно с министерством образования и науки", - отметил Степанов.

Чиновник добавил, что правила поведения должны быть эффективными.

"У нас еще не было такой ситуации, которую мы переживаем по коронавирусной болезни… Поэтому с одной стороны мы должны разработать максимально комфортные правила, а с другой - они должны создать безопасные условия для здоровья наших детей", - подчеркнул Степанов.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока технически не готова к дистанционному обучению в школах с 1 сентября 2020 года, поскольку для этого нужно, чтобы было 3G и 4G по всей стране.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

8 июля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав с Минобразования обсуждает несколько вариантов формата работы школ с 1 сентября из-за эпидемии COVID-19.

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Арина Толина

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