Коронавирус. В трех областях нет новых заболевших: данные по регионам
В Полтавской, Херсонской и Луганской областях не выявили новых заболевших за прошедшие сутки
Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки выявили в Львовской области (+121), Ровенской (+78) областях, Киеве (+67). Об этом говорят данные дашборда Совета нацбезопасности и обороны.
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По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента COVID-19 не зафиксировали за сутки в Полтавской, Херсонской и Луганской областях.
Динамика коронавируса по областям:
Львовская область – 7003 заболевших (121 за сутки);
Киев - 6182 (67);
Черновицкая - 5140 (23);
Ровенская - 4598 (78);
Закарпатская - 3909 (67);
Киевская - 3026 (40);
Волынская - 3042 (55);
Ивано-Франковская - 3029 (58);
Харьковская - 2649 (28);
Тернопольская - 2231 (14);
Винницкая - 2097 (16);
Одесская - 2174 (33);
Житомирская - 1532 (11);
Днепропетровская - 1144 (4);
Хмельницкая - 908 (20);
Донецкая - 759 (1);
Черкасская - 748 (10);
Кировоградская - 673 (3);
Запорожская - 621 (9);
Черниговская - 607 (13);
Николаевская - 481 (4);
Сумская - 340 (3);
Полтавская - 331 (0);
Херсонская - 204 (0);
Луганская - 93 (0).
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