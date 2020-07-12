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Коронавирус. В трех областях нет новых заболевших: данные по регионам

12.07.2020, 10:15
Коронавирус. В трех областях нет новых заболевших: данные по регионам - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

В Полтавской, Херсонской и Луганской областях не выявили новых заболевших за прошедшие сутки

Больше всего заболевших COVID-19 за минувшие сутки выявили в Львовской области (+121), Ровенской (+78) областях, Киеве (+67). Об этом говорят данные дашборда Совета нацбезопасности и обороны.

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По данным Совета нацбезопасности и обороны, ни одного нового пациента COVID-19 не зафиксировали за сутки в Полтавской, Херсонской и Луганской областях.

Динамика коронавируса по областям:

Львовская область – 7003 заболевших (121 за сутки);

Киев - 6182 (67);

Черновицкая - 5140 (23);

Ровенская - 4598 (78);

Закарпатская - 3909 (67);

Киевская - 3026 (40);

Волынская - 3042 (55);

Ивано-Франковская - 3029 (58);

Харьковская - 2649 (28);

Тернопольская - 2231 (14);

Винницкая - 2097 (16);

Одесская - 2174 (33);

Житомирская - 1532 (11);

Днепропетровская - 1144 (4);

Хмельницкая - 908 (20);

Донецкая - 759 (1);

Черкасская - 748 (10);

Кировоградская - 673 (3);

Запорожская - 621 (9);

Черниговская - 607 (13);

Николаевская - 481 (4);

Сумская - 340 (3);

Полтавская - 331 (0);

Херсонская - 204 (0);

Луганская - 93 (0).

Смотрите карту: Коллективного иммунитета против коронавируса в Украине нет

Владислав Сердюк
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