Коронавирус. В трех областях Украины нет новых заболевших - карта эпидемии

За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса выявили во Львовской области и Киеве. В трех областях новых заболевших COVID-19 нет, сообщает Центр общественного здоровья.
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Более 3000 заболевших COVID-19 выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 1000 - в восьми областях: Ровенской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской и Винницкой.
Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Черновицкая - 3481 заболевших (39 за сутки);
Киев - 3210 (77);
Львовская - 1915 (85);
Ровенская - 1905 (32);
Киевская - 1673 (21);
Ивано-Франковская - 1491 (26);
Закарпатская - 1257 (21);
Тернопольская - 1220 (20);
Харьковская - 1166 (35);
Винницкая - 1077 (27);
Волынская - 986 (27);
Днепропетровская - 957 (7);
Одесская - 932 (20);
Житомирская - 833 (53);
Кировоградская - 526 (3);
Хмельницкая - 497 (28);
Запорожская - 469 (6);
Черкасская - 429 (13);
Николаевская - 295 (0);
Полтавская - 272 (0);
Черниговская - 238 (35);
Херсонская - 179 (0);
Сумская - 177 (3);
Донецкая - 174 (8);
Луганская - 51 (2).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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