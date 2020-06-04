Коронавирус. В трех областях Украины нет новых заболевших - карта эпидемии

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса выявили во Львовской области и Киеве. В трех областях новых заболевших COVID-19 нет, сообщает Центр общественного здоровья.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Более 3000 заболевших COVID-19 выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 1000 - в восьми областях: Ровенской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской и Винницкой.

Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Черновицкая - 3481 заболевших (39 за сутки);

Киев - 3210 (77);

Львовская - 1915 (85);

Ровенская - 1905 (32);

Киевская - 1673 (21);

Ивано-Франковская - 1491 (26);

Закарпатская - 1257 (21);

Тернопольская - 1220 (20);

Харьковская - 1166 (35);

Винницкая - 1077 (27);

Волынская - 986 (27);

Днепропетровская - 957 (7);

Одесская - 932 (20);

Житомирская - 833 (53);

Кировоградская - 526 (3);

Хмельницкая - 497 (28);

Запорожская - 469 (6);

Черкасская - 429 (13);

Николаевская - 295 (0);

Полтавская - 272 (0);

Черниговская - 238 (35);

Херсонская - 179 (0);

Сумская - 177 (3);

Донецкая - 174 (8);

Луганская - 51 (2).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.

Главный санврач Виктор Ляшко не исключает , что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

Вчера ВОЗ отметила, что Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.

отметила, что Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 25 410 человек, 11 040 выздоровели, 748 умерли.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE