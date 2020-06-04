Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В трех областях Украины нет новых заболевших - карта эпидемии

Коронавирус. В трех областях Украины нет новых заболевших - карта эпидемии - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
04.06.2020, 08:34

В Киеве и Черновицкой области зафиксировано более 3000 заболевших COVID-19, более 1000 - в восьми областях

За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса выявили во Львовской области и Киеве. В трех областях новых заболевших COVID-19 нет, сообщает Центр общественного здоровья.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Более 3000 заболевших COVID-19 выявлено в Киеве и Черновицкой области, более 1000 - в восьми областях: Ровенской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской и Винницкой.

Данные по областям (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

Черновицкая - 3481 заболевших (39 за сутки);

Киев - 3210 (77);

Львовская - 1915 (85);

Ровенская - 1905 (32);

Киевская - 1673 (21);

Ивано-Франковская - 1491 (26);

Закарпатская - 1257 (21);

Тернопольская - 1220 (20);

Харьковская - 1166 (35);

Винницкая - 1077 (27);

Волынская - 986 (27);

Днепропетровская - 957 (7);

Одесская - 932 (20);

Житомирская - 833 (53);

Кировоградская - 526 (3);

Хмельницкая - 497 (28);

Запорожская - 469 (6);

Черкасская - 429 (13);

Николаевская - 295 (0);

Полтавская - 272 (0);

Черниговская - 238 (35);

Херсонская - 179 (0);

Сумская - 177 (3);

Донецкая - 174 (8);

Луганская - 51 (2).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Главный санврач Виктор Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • Вчера ВОЗ отметила, что Украина выходит на путь постепенной стабилизации по заболеваемости коронавирусом.
  • Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 25 410 человек, 11 040 выздоровели, 748 умерли.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
регионы коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 