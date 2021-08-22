Коронавирус. В Украине 1003 новых заболевших, лидеры – Киев и Днепропетровская область

Вчера, 21 августа, в Украине выявили 1003 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1732), выздоровели 236 пациентов (днем ранее – 763). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 45 детей и 17 медиков. Госпитализированы 701 человек (сутками ранее – 616), 25 пациентов умерли (сутками ранее – 38).

Официально за 20 августа сделаны 38 102 тестов на коронавирус (55 925 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 274 561 заболевших COVID-19, из них 2 200 999 выздоровели, 53 457 человек умерли. Проведено более 11,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

18 августа сообщалось, что у 33 детей из одесского детского центра Молодая гвардия, у которых ПЦР-тест подтвердил заболевание COVID-19, предварительно диагностировали инфицирование дельта-штаммом коронавируса.

Позже Минздрав заявил о 50 заболевших COVID-19 детях и 10 вожатых.

19 августа в Киеве начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

В тот же день Минздрав потребовал усилить контроль за соблюдением мер профилактики COVID-19.

Владислав Сердюк

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