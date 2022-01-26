Коронавирус. В Украине более 24 000 заболевших за сутки: в лидерах западные области и Киев

За прошедшие сутки, 25 января, в Украине выявили 24 321 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 19 118). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1919), Ивано-Франковской (1972), Львовской (1886) и Харьковской (1506) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умер 141 инфицированный (днем ранее – 161), были госпитализированы – 3073 (1507), выздоровели – 5514 (5863).

Было сделано 157 918 тестов на коронавирус (110 121). Методом ПЦР – 79 688 (58 184), ИФА – 7347 (6374), экспресс-тестов – 70 883 (45 563).

На утро 26 января в Украине выявили 3 913 809 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 584 человека, выздоровели – 3 596 715.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1919 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1589);

Винницкая область – 1297 (1207);

Волынская – 530 (492);

Днепропетровская – 804 (574);

Донецкая – 1018 (788);

Житомирская – 932 (269);

Закарпатская – 734 (680);

Запорожская – 467 (462);

Ивано-Франковская – 1972 (1387);

Киевская – 872 (745);

Кировоградская – 121 (95);

Луганская – 478 (387);

Львовская – 1886 (2299);

Николаевская – 440 (306);

Одесская – 1319 (910);

Полтавская – 831 (697);

Ровенская – 1110 (809);

Сумская – 1209 (809);

Тернопольская – 890 ​​(1164);

Харьковская – 1506 (1038);

Херсонская – 508 (122);

Хмельницкая – 1471 (579);

Черкасская – 690 (490);

Черновицкая – 1060 (919);

Черниговская – 257 (301).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Оксана Житнюк

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