Коронавирус. В Украине более 24 000 заболевших за сутки: в лидерах западные области и Киев
За прошедшие сутки, 25 января, в Украине выявили 24 321 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 19 118). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1919), Ивано-Франковской (1972), Львовской (1886) и Харьковской (1506) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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Вчера в Украине умер 141 инфицированный (днем ранее – 161), были госпитализированы – 3073 (1507), выздоровели – 5514 (5863).
Было сделано 157 918 тестов на коронавирус (110 121). Методом ПЦР – 79 688 (58 184), ИФА – 7347 (6374), экспресс-тестов – 70 883 (45 563).
На утро 26 января в Украине выявили 3 913 809 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 99 584 человека, выздоровели – 3 596 715.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1919 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1589);
Винницкая область – 1297 (1207);
Волынская – 530 (492);
Днепропетровская – 804 (574);
Донецкая – 1018 (788);
Житомирская – 932 (269);
Закарпатская – 734 (680);
Запорожская – 467 (462);
Ивано-Франковская – 1972 (1387);
Киевская – 872 (745);
Кировоградская – 121 (95);
Луганская – 478 (387);
Львовская – 1886 (2299);
Николаевская – 440 (306);
Одесская – 1319 (910);
Полтавская – 831 (697);
Ровенская – 1110 (809);
Сумская – 1209 (809);
Тернопольская – 890 (1164);
Харьковская – 1506 (1038);
Херсонская – 508 (122);
Хмельницкая – 1471 (579);
Черкасская – 690 (490);
Черновицкая – 1060 (919);
Черниговская – 257 (301).
Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- В Украине началась новая волна коронавируса из-за штамма омикрон. На пике ожидается по 59 000 заболевших COVID-19 ежедневно или больше.
- С 24 января Ивано-Франковская область перешла в красную зону карантина.
- Бустерная вакцинация доступна всем желающим через полгода после второй дозы прививки.
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