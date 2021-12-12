Коронавирус. В Украине – 5275 заболевших за сутки, госпитализированы почти 2600 человек

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине выявили 5275 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 133). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди них – 526 детей и 53 медиков.

За сутки умерли 238 заразившихся (днем ранее – 446), выздоровели – 11 626 (25 861), были госпитализированы – 2566 (2307).

По всей стране сделали 44 861 тестов (84 200).

На утро 12 декабря в Украине зафиксировали 3 559 092 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 91 027 человек, выздоровели – 3 195 913.

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Владислав Сердюк

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