Коронавирус. В Украине – 5275 заболевших за сутки, госпитализированы почти 2600 человек
12.12.2021, 08:15
корона вирус медик врач больница реанимация ЕРА
За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине выявили 5275 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 133). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Среди них – 526 детей и 53 медиков.
За сутки умерли 238 заразившихся (днем ранее – 446), выздоровели – 11 626 (25 861), были госпитализированы – 2566 (2307).
По всей стране сделали 44 861 тестов (84 200).
На утро 12 декабря в Украине зафиксировали 3 559 092 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 91 027 человек, выздоровели – 3 195 913.
- На этой неделе в Украине усилили карантин в регионах желтой зоны, а также начали отстранять от работы непривитых сотрудников из трех новых категорий профессий.
- С 7 декабря Киев и восемь областей вышли из красной зоны карантина. Сейчас в них действует желтая зона.
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