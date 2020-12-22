Коронавирус. В Украине 8500 новых заболевших, за сутки выздоровели 14 000 пациентов

Вчера, 21 декабря, в Украине выявили 8 513 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6 545), выздоровели 14 020 пациентов (сутками ранее – 5 106). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 415 детей и 368 медиков. Госпитализированы 1 318 пациентов (сутками ранее – 1 766).

Скончались 232 заболевших (сутками ранее – 80).

Официально за 21 декабря сделано 46 696 тестов на коронавирус ( 26 839 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 26 341, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 20 355.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 979 506 заболевших COVID-19. 600 288 из них выздоровели, 16 897 – умерли. Проведено более 5,3 млн тестов.

Данные по областям:

Киев – 102 282 заболевших (1159 за сутки);

Днепропетровская – 54 147 (992);

Одесская – 65 503 (914);

Запорожская – 48 454 (665);

Киевская – 54 022 (559);

Полтавская – 32 506 (545);

Черкасская – 35 413 (468);

Николаевская – 27 479 (462);

Львовская – 57 401 (448);

Волынская – 31 138 (365);

Ровенская – 38 920 (264);

Донецкая – 32 760 (247);

Харьковская – 65 652 (238);

Черновицкая – 38 555 (192);

Херсонская – 15 973 (159);

Сумская – 38 321 (151);

Черниговская – 27 358 (122);

Винницкая – 21 145 (110);

Закарпатская – 27 303 (108);

Луганская – 8 994 (94);

Тернопольская – 32 579 (81);

Ивано-Франковская – 42 090 (64);

Кировоградская – 7 861 (44);

Житомирская – 36 810 (36);

Хмельницкая – 36 840 (26).

16 декабря Степанов заявил, что в Украине удалось полностью остановить рост заболеваемости COVID-19.

18 декабря Степанов прогнозировал, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.

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Денис Юдин

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