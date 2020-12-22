Коронавирус. В Украине 8500 новых заболевших, за сутки выздоровели 14 000 пациентов
Вчера, 21 декабря, в Украине выявили 8 513 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 6 545), выздоровели 14 020 пациентов (сутками ранее – 5 106). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 415 детей и 368 медиков. Госпитализированы 1 318 пациентов (сутками ранее – 1 766).
Скончались 232 заболевших (сутками ранее – 80).
Официально за 21 декабря сделано 46 696 тестов на коронавирус ( 26 839 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 26 341, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 20 355.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Запорожской и Киевской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 979 506 заболевших COVID-19. 600 288 из них выздоровели, 16 897 – умерли. Проведено более 5,3 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 102 282 заболевших (1159 за сутки);
Днепропетровская – 54 147 (992);
Одесская – 65 503 (914);
Запорожская – 48 454 (665);
Киевская – 54 022 (559);
Полтавская – 32 506 (545);
Черкасская – 35 413 (468);
Николаевская – 27 479 (462);
Львовская – 57 401 (448);
Волынская – 31 138 (365);
Ровенская – 38 920 (264);
Донецкая – 32 760 (247);
Харьковская – 65 652 (238);
Черновицкая – 38 555 (192);
Херсонская – 15 973 (159);
Сумская – 38 321 (151);
Черниговская – 27 358 (122);
Винницкая – 21 145 (110);
Закарпатская – 27 303 (108);
Луганская – 8 994 (94);
Тернопольская – 32 579 (81);
Ивано-Франковская – 42 090 (64);
Кировоградская – 7 861 (44);
Житомирская – 36 810 (36);
Хмельницкая – 36 840 (26).
- 16 декабря Степанов заявил, что в Украине удалось полностью остановить рост заболеваемости COVID-19.
- 18 декабря Степанов прогнозировал, что с апреля 2021 года эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад.
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