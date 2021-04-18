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Коронавирус. В Украине более 10 200 новых заболевших, госпитализированы почти 4300 человек

18.04.2021, 08:23
Коронавирус. В Украине более 10 200 новых заболевших, госпитализированы почти 4300 человек - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

За прошедшие сутки в Украине выявили 10 282 заболевших коронавирусом (14 984), больше всего в – Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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В пятерке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 – Харьковская (1590), Днепропетровская (1114), Киевская (597), Одесская (595) и Черниговская области.

За сутки в Украине умерли 250 больных коронавирусом (440), выздоровели – 6523 (9736), были госпитализированы – 4274 (4100). Вакцинировано 3333 человек (13 044).

Всего за 17 апреля сделали 60 380 тестов на коронавирус (105 215). Методом ПЦР – 27 278 (45 875), ИФА – 6558 (20 127), экспресс-тестов – 26 544 (39 213).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 946 510 заболевших. 1 482 079 больных COVID-19 выздоровели, 39 786 – умерли. Вакцинировано 449 194 украинца, полностью (двумя дозами) – пятерых.

Владислав Сердюк
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коронавирус эпидемия карантин в украине COVID-19
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