Коронавирус. В Украине более 10 200 новых заболевших, госпитализированы почти 4300 человек
За прошедшие сутки в Украине выявили 10 282 заболевших коронавирусом (14 984), больше всего в – Харьковской области. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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В пятерке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 – Харьковская (1590), Днепропетровская (1114), Киевская (597), Одесская (595) и Черниговская области.
За сутки в Украине умерли 250 больных коронавирусом (440), выздоровели – 6523 (9736), были госпитализированы – 4274 (4100). Вакцинировано 3333 человек (13 044).
Всего за 17 апреля сделали 60 380 тестов на коронавирус (105 215). Методом ПЦР – 27 278 (45 875), ИФА – 6558 (20 127), экспресс-тестов – 26 544 (39 213).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 946 510 заболевших. 1 482 079 больных COVID-19 выздоровели, 39 786 – умерли. Вакцинировано 449 194 украинца, полностью (двумя дозами) – пятерых.
- Ученые НАН считают, что эпидемия в Украине вышла на плато, однако число смертей еще продолжит расти. Степанов говорит, что Украина вышла на пик весенней волны коронавируса – и ситуация начала стабилизироваться.
- Вчера в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Pfizer. Это третья вакцина в стране: с февраля начали прививать препаратом Covishield (AstraZeneca / Oxford), а с 13 апреля – CoronaVac (от китайской компании Sinovac).
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