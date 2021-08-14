Коронавирус. В Украине более 1300 заболевших за сутки, лидеры – Киев и Харьковская область
За сутки 13 августа в Украине выявили 1353 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1263). Больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умер 21 больной коронавирусом (днем ранее – 44), выздоровел 791 инфицированный (1007), был госпитализирован – 641 (613).
Было сделано 51 151 тест на коронавирус (47 335): методом ПЦР – 24 962 (22 318), ИФА – 9121 (8133), экспресс-тестов – 17 068 (16 904).
На утро 14 августа в Украине зафиксировали 2 265 217 заболевших COVID-19: умерли 53 238 человек, выздоровели – 2 196 589.
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- Минздрав по трем сценариям готовится к вспышке коронавируса в Украине на фоне распространения штамма коронавируса дельта.
- По данным госрегулятора США, штамм дельта заразен как ветрянка, но вакцинированные защищены на >90% от тяжелого COVID-19.
- В Украине вакцинация от коронавируса открыта для всех желающих взрослых, в некторых случаях – для детей 12+.
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