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Коронавирус. В Украине больше всего вакцинированных в Киеве и четырех областях

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2021, 13:24
Коронавирус. В Украине больше всего вакцинированных в Киеве и четырех областях - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - EPA)

В Киеве и четырех областях Украины – наивысший охват по вакцинированным от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

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Киев – абсолютный лидер по вакцинированным от COVID-19. В столице одной дозой привили почти 667 000 человек, двумя – 395 000.

В первую пятерку по охвату вакцинированными также входят Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская области. Самые низкие показатели – в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях.

Читайте также: В Украине сделали 7 млн прививок от коронавируса – список самых используемых вакцин

В МОЗ отмечают, что на 11 августа в Украине были вакцинированы от коронавируса 4,4 млн человек – 2,6 млн из них получили две дозы прививки.

Сейчас в Украине есть 7 млн доз вакцин, постоянно поступают новые партии. Вакцинация доступна всем желающим взрослым, в некоторых случаях – детям 12+ лет. Прививки сейчас делают вакцинами Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), CoronaVac (Sinovac), Astra Zeneca/Oxford, Janssen (Johnson and Johnson). Все они одобрены ВОЗ для экстренного применения.

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Марк Сировой
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