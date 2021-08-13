Коронавирус. В Украине больше всего вакцинированных в Киеве и четырех областях
В Киеве и четырех областях Украины – наивысший охват по вакцинированным от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
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Киев – абсолютный лидер по вакцинированным от COVID-19. В столице одной дозой привили почти 667 000 человек, двумя – 395 000.
В первую пятерку по охвату вакцинированными также входят Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская области. Самые низкие показатели – в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях.
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В МОЗ отмечают, что на 11 августа в Украине были вакцинированы от коронавируса 4,4 млн человек – 2,6 млн из них получили две дозы прививки.
Сейчас в Украине есть 7 млн доз вакцин, постоянно поступают новые партии. Вакцинация доступна всем желающим взрослым, в некоторых случаях – детям 12+ лет. Прививки сейчас делают вакцинами Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), CoronaVac (Sinovac), Astra Zeneca/Oxford, Janssen (Johnson and Johnson). Все они одобрены ВОЗ для экстренного применения.
- Минздрав отмечает рост заболеваемости COVID-19 в четырех областях и готовится к новой вспышке коронавируса в Украине по трем сценариям.
- МОЗ предупреждает: штамм коронавируса дельта вытеснит остальные. По данным госрегулятора США, штамм дельта заразен как ветрянка, но вакцинированные на >90% защищены от тяжелого COVID-19.
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