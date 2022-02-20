Коронавирус. В Украине более 17 000 новых заболевших: данные по Киеву и областям
За сутки 19 февраля в Украине зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава
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Больше всего заражений в Киеве (2126), Харьковской (1398) и Днепропетровской (1077) областях.
Госпитализированы 3 172 человека, летальных исходов – 152, выздоровели 11 963 человека.
Кроме того, 19 февраля было вакцинировано 29528 человек.
Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 2126 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 4391);
Винницкая область – 292 (596);
Волынская – 336 (949);
Днепропетровская – 1077 (2523);
Донецкая – 925 (1564);
Житомирская – 720 (1373);
Закарпатская – 275 (419);
Запорожская – 753 (1295);
Ивано-Франковская – 328 (469);
Киевская – 574 (1257);
Кировоградская – 321 (419);
Луганская – 253 (682);
Львовская – 635 (911);
Николаевская – 945 (1349);
Одесская – 953 (2657);
Полтавская – 541 (1346);
Ровенская – 333 (734);
Сумская – 996 (967);
Тернопольская – 394 (560);
Харьковская – 1398 (2096);
Херсонская – 867 (987);
Хмельницкая – 861 (898);
Черкасская – 823 (1280);
Черновицкая – 247 (338);
Черниговская – 475 (1066).
- В начале недели Минздрав заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом после месяца роста заболеваемости.
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