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Коронавирус. В Украине более 17 000 новых заболевших: данные по Киеву и областям

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 08:44
Коронавирус. В Украине более 17 000 новых заболевших: данные по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

За сутки 19 февраля в Украине зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

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Больше всего заражений в Киеве (2126), Харьковской (1398) и Днепропетровской (1077) областях.

Госпитализированы 3 172 человека, летальных исходов – 152, выздоровели 11 963 человека.

Кроме того, 19 февраля было вакцинировано 29528 человек.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 2126 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 4391);

Винницкая область – 292 (596);

Волынская – 336 (949);

Днепропетровская – 1077 (2523);

Донецкая – 925 (1564);

Житомирская – 720 (1373);

Закарпатская – 275 (419);

Запорожская – 753 (1295);

Ивано-Франковская – 328 (469);

Киевская – 574 (1257);

Кировоградская – 321 (419);

Луганская – 253 (682);

Львовская – 635 (911);

Николаевская – 945 (1349);

Одесская – 953 (2657);

Полтавская – 541 (1346);

Ровенская – 333 (734);

Сумская – 996 (967);

Тернопольская – 394 (560);

Харьковская – 1398 (2096);

Херсонская – 867 (987);

Хмельницкая – 861 (898);

Черкасская – 823 (1280);

Черновицкая – 247 (338);

Черниговская – 475 (1066).

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Вадим Ребрина
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