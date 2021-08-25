Коронавирус. В Украине более 700 заболевших за сутки, лидеры – Киев и Одесская область

За сутки 24 августа в Украине выявили 727 заболевших коронавирусом (днем ранее – 692). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в Украине умерли 20 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 27), 382 инфицированных выздоровели (345), 682 были госпитализированы (410).

Было сделано 26 204 теста на коронавирус (35 858): методом ПЦР – 12 855 (17 236), ИФА – 2110 (3802), экспресс-тестов – 11 239 (14 820).

На утро 25 августа в Украине зафиксировали 2 276 590 заболевших COVID-19: умер 53 521 человек, 2 201 160 пациентов выздоровели.

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 109 (днем ранее – 132 случая COVID-19);

Винницкая область – 13 (9);

Волынская – 9 (2)

Днепропетровская – 42 (27);

Донецкая – 11 (26);

Житомирская – 8 (13);

Закарпатская – 3 (2)

Запорожская – 62 (27);

Ивано-Франковская – 51 (13);

Киевская – 20 (18)

Кировоградская – 6 (8)

Луганская – 8 (62)

Львовская – 39 (33);

Николаевская – 17 (5);

Одесская – 62 (84);

Полтавская – 14 (10);

Ровенская – 25 (23);

Сумская – 15 (16);

Тернопольская – 57 (11);

Харьковская – 33 (84);

Херсонская – 25 (18)

Хмельницкая – 24 (12);

Черкасская – 12 (7);

Черновицкая – 55 (47)

Черниговская – 7 (3).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Читайте также: Осенью в США всем вакцинированным от коронавируса начнут делать третью прививку – Байден

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.