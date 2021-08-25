Коронавирус. В Украине более 700 заболевших за сутки, лидеры – Киев и Одесская область
За сутки 24 августа в Украине выявили 727 заболевших коронавирусом (днем ранее – 692). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 20 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 27), 382 инфицированных выздоровели (345), 682 были госпитализированы (410).
Было сделано 26 204 теста на коронавирус (35 858): методом ПЦР – 12 855 (17 236), ИФА – 2110 (3802), экспресс-тестов – 11 239 (14 820).
На утро 25 августа в Украине зафиксировали 2 276 590 заболевших COVID-19: умер 53 521 человек, 2 201 160 пациентов выздоровели.
Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 109 (днем ранее – 132 случая COVID-19);
Винницкая область – 13 (9);
Волынская – 9 (2)
Днепропетровская – 42 (27);
Донецкая – 11 (26);
Житомирская – 8 (13);
Закарпатская – 3 (2)
Запорожская – 62 (27);
Ивано-Франковская – 51 (13);
Киевская – 20 (18)
Кировоградская – 6 (8)
Луганская – 8 (62)
Львовская – 39 (33);
Николаевская – 17 (5);
Одесская – 62 (84);
Полтавская – 14 (10);
Ровенская – 25 (23);
Сумская – 15 (16);
Тернопольская – 57 (11);
Харьковская – 33 (84);
Херсонская – 25 (18)
Хмельницкая – 24 (12);
Черкасская – 12 (7);
Черновицкая – 55 (47)
Черниговская – 7 (3).
Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- 19 августа Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія. 21 августа COVID-сертификаты стали доступны.
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