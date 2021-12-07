Коронавирус. В Украине более 8500 новых заболевших, лидеры – Киев и Полтавская область

За минувшие сутки, 6 декабря, в Украине зафиксировали 8655 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4478), больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (1270), Полтавской (716), Донецкой (689), Черкасской (624) и Киевской (575) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера по всей стране умерли 467 инфицированных (днем ранее – 239), выздоровели – 22 878 (9082), были госпитализированы – 1349 (1660).

Официально сделано 70 934 теста (29 702): методом ПЦР – 30 560 (13 419), ИФА – 6804 (2227), экспресс-тестов – 33 570 (14 056).

На утро 7 декабря в Украине выявили 3 510 610 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 88 986 человек, выздоровели – 3 082 619.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1270 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 704);

Винницкая область – 237 (205);

Волынская – 397 (212);

Днепропетровская – 183 (133);

Донецкая – 689 (290);

Житомирская – 129 (296);

Закарпатская – 292 (60);

Запорожская – 503 (221);

Ивано-Франковская – 84 (81);

Киевская – 575 (202);

Кировоградская – 151 (117);

Луганская – 187 (9);

Львовская – 350 (214);

Николаевская – 347 (203);

Одесская – 368 (178);

Полтавская – 716 (218);

Ровенская – 372 (96);

Сумская – 151 (99);

Тернопольская – 142 (123);

Харьковская – 292 (214);

Херсонская – 33 (20);

Хмельницкая – 253 (80);

Черкасская – 624 (278);

Черновицкая – 135 (100);

Черниговская – 175 (125).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

6 декабря в Украине ужесточили карантин. Для доступа к ряду услуг в желтой зоне карантина нужен один из COVID-документов: сертификат о вакцинации (хотя бы одной дозой), справка о выздоровлении от COVID-19 или свежий негативный результат теста на коронавирус.

Сегодня, 7 декабря, из красной зоны карантина в желтую переходят Киев и восемь областей.

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Марк Сировой

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