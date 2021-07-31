Коронавирус. В Украине более 900 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область

За прошедшие сутки, 30 июля, в Украине выявили 916 заболевших коронавирусом (днем ранее – 962 случаев COVID-19), передает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых больных коронавирусной инфекцией – в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

За сутки в Украине умерли 15 больных коронавирусом (днем ранее – 14), выздоровели 510 пациента (504), были госпитализированы – 486 (488).

Было сделано ХХХ тестов на коронавирус (41 328): методом ПЦР – 20 659 (19 367), ИФА – 7895 (7997), экспресс-тестов – 13 992 (13 934).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 252 785 заболевших COVID-19: умерли 52 945 инфицированных, выздоровели – 2 186 863.

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Владислав Сердюк

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