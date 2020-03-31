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Коронавирус. В Украине готов 61 объект для обсервации - Офис президента

Коронавирус. В Украине готов 61 объект для обсервации - Офис президента - Фото
Cовещание у президента Владимира Зеленского (фото - president.gov.ua)
31.03.2020, 13:47

В Офисе президента сообщили, что в подготовленные для обсервации гостиницы и санатории направлены очки, костюмы и маски

В Украине уже готов 61 объект для обсервации граждан, прибывающих из-за границы. Об этом говорилось на совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и госведомств, передает пресс-служба Офиса главы государства.

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"Все пункты должны быть проверены, там должны быть необходимые условия для изоляции и обязательно - для комфортного проживания", - отметил Зеленский.

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Секретарь координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко отметил, что в эти объекты - гостиницы и санатории - уже направлены очки, костюмы и маски.

Дополнительно обсуждалась процедура ротации прибывающих на обсервацию. "Было решено, что им будут делать ПЦР-тесты на пятый-шестой день после вылета. При отрицательном результате, то есть отсутствии инфицирования коронавирусом, людей будут отправлять на самоизоляцию домой", - уточнили в пресс-службе.

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Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко также отметил, что пассажиропоток снизился вдвое, и очередей на границе уже нет.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в условиях карантина уменьшилось количество преступлений и дорожно-транспортных происшествий.

  • По состоянию на 10:00 31 марта, в Украине зафиксированы 549 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 13 летальных, восемь пациентов выздоровели. За сутки - 69 новых случаев.
  • 31 марта главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в выставочных центрах и дворцах спорта могут разместить дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусом. 

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Арина Толина
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