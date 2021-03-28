Коронавирус. В Украине почти 12 000 новых заболевших, госпитализированы 5000 человек

За прошедшие сутки в Украине выявили 11 932 заболевших коронавирусом (днем ранее – 17 424 случаев COVID-19). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых заболевших было в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Во всей Украина за сутки умерли 203 пациентов с COVID-19 (днем ранее – 290), выздоровели – 3343 (7124), были госпитализированы – 5052 (4747), вакцинировано – 4616 человек (17 939).

Также было сделано 76 335 тестов (123 500). Методом ПЦР – 37 979 (55 500), ИФА – 8732 (22 470), экспресс-тестов – 29 624 (45 530).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 644 063 заболевшего, 1 300 625 выздоровевших и 31 954 умершего. Были вакцинированы 196 880 человек.

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Владислав Сердюк

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