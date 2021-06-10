Коронавирус. В Украине почти 1800 новых заболевших, больше всего – в Киеве
Вчера, 9 июня, в Украине выявили 1785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1385), выздоровели 6513 пациентов (днем ранее – 6962). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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Среди новых заболевших 77 детей и 73 медика. Госпитализирован 741 человек (сутками ранее – 756), 97 пациентов умерли (сутками ранее – 77).
Официально за 9 июня сделан 59 421 тест на коронавирус (60 620 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 28 997, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 10 741, экспресс-тестов на антиген – 19 683.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 219 824 заболевших COVID-19, из них 2 115 197 выздоровели, 51 507 человек умерли. Проведено более 10,4 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 216 заболевших за сутки;
Львовская – 128;
Харьковская – 128;
Днепропетровская – 119;
Киевская – 102;
Черниговская – 90;
Ровенская – 88;
Полтавская – 75;
Черкасская – 70;
Житомирская – 68;
Херсонская – 67;
Волынская – 63;
Донецкая – 63;
Одесская – 63;
Сумская – 63;
Хмельницкая – 59;
Винницкая – 54;
Николаевская – 53;
Ивано-Франковская – 44;
Тернопольская – 42;
Запорожская – 33;
Луганская – 27;
Черновицкая – 27;
Закарпатская – 26;
Кировоградская – 17.
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