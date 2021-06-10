Коронавирус. В Украине почти 1800 новых заболевших, больше всего – в Киеве

Вчера, 9 июня, в Украине выявили 1785 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 1385), выздоровели 6513 пациентов (днем ранее – 6962). Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Среди новых заболевших 77 детей и 73 медика. Госпитализирован 741 человек (сутками ранее – 756), 97 пациентов умерли (сутками ранее – 77).

Официально за 9 июня сделан 59 421 тест на коронавирус (60 620 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 28 997, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 10 741, экспресс-тестов на антиген – 19 683.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 219 824 заболевших COVID-19, из них 2 115 197 выздоровели, 51 507 человек умерли. Проведено более 10,4 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 216 заболевших за сутки;

Львовская – 128;

Харьковская – 128;

Днепропетровская – 119;

Киевская – 102;

Черниговская – 90;

Ровенская – 88;

Полтавская – 75;

Черкасская – 70;

Житомирская – 68;

Херсонская – 67;

Волынская – 63;

Донецкая – 63;

Одесская – 63;

Сумская – 63;

Хмельницкая – 59;

Винницкая – 54;

Николаевская – 53;

Ивано-Франковская – 44;

Тернопольская – 42;

Запорожская – 33;

Луганская – 27;

Черновицкая – 27;

Закарпатская – 26;

Кировоградская – 17.

В Минздраве заявили, что вторая доза вакцины против COVID-19 гарантирована государством. Место ее получения зависит от того, где человек привился в первый раз.

На выходных центры массовой вакцинации от коронавируса откроются уже в 13 областях Украины: список.

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Денис Юдин

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