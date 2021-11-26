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Коронавирус. В Украине под 16 000 заболевших и более 600 умерших за сутки

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 08:26
Коронавирус. В Украине под 16 000 заболевших и более 600 умерших за сутки - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки в Украине зафиксировали 15 936 заболевших COVID-19 (днем ранее – 16 943). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1438), Запорожской (1075), Днепропетровской (1022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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По всей Украине за сутки умерли 608 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 628), выздоровели – 24 569 (26 811), были госпитализированы – 3208 (3404).

Официально сделали 93 059 тестов (102 899). Методом ПЦР – 45 617 (52 316), ИФА – 9141 (10 092), экспресс-тестов на антиген – 38 301 (40 491).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 3 400 340 заболевших: умерли 84 149 инфицированных, выздоровел 2 877 021 пациент. 

Читайте также: Сколько вакцинированных в Украине попали в больницы с COVID-19: наглядная таблица

Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Новость дополняется...

Читайте также: Украина в меморандуме с МВФ обязалась до конца года вакцинировать 17 млн граждан

Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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