Коронавирус. В Украине под 16 000 заболевших и более 600 умерших за сутки
За сутки в Украине зафиксировали 15 936 заболевших COVID-19 (днем ранее – 16 943). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1438), Запорожской (1075), Днепропетровской (1022), Донецкой (970) и Полтавской (953) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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По всей Украине за сутки умерли 608 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 628), выздоровели – 24 569 (26 811), были госпитализированы – 3208 (3404).
Официально сделали 93 059 тестов (102 899). Методом ПЦР – 45 617 (52 316), ИФА – 9141 (10 092), экспресс-тестов на антиген – 38 301 (40 491).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 3 400 340 заболевших: умерли 84 149 инфицированных, выздоровел 2 877 021 пациент.
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Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Новость дополняется...
- Кабмин решил ужесточить карантин желтой зоны. Сотрудникам бизнеса и клиентам нужны будут сертификаты о вакцинации, выздоровлении или негативные ПЦР-тесты.
- Вчера ЕС изменил рекомендации о правилах въезда: будут пускать всех вакцинированных от коронавируса.
- В ВОЗ предупредили: вакцины от коронавируса вызвали "ложное чувство безопасности", люди начинают пренебрегать ограничениями, хотя пандемия еще не побеждена.
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