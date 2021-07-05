Коронавирус. В Украине – под 250 новых заболевших, в Киеве – более 100

Вчера, 4 июля, в Украине выявили 244 заболевших коронавирусом (днем ранее – 377 случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях. Не фиксировали новых заболевших в Черниговской области.

За сутки в Украине умерли 14 больных COVID-19 (днем ранее – 10), выздоровели – 419 (526), были госпитализированы – 333 (460).

По всей стране было сделано 17 351 тест на коронавирус (27 979). Методом ПЦР – 9889 (14 229), ИФА – 1712 (3345), экспресс-тестов на антиген – 5750 (10 405).

С начала эпидемии в Украине выявили 2 237 823 заболевших COVID-19: умерли 52 484 человека, 2 171 016 – выздоровели.

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Динамика заболеваемости коронавирус в Киеве и областях:

Киев – 101 случай COVID-19 в сутки (126)

Винницкая область – 11 (3);

Волынская – 2 (5)

Днепропетровская – 7 (20)

Донецк – 3 (3);

Житомирская – 17 (5);

Закарпатская – 1 (0);

Запорожская – 5 (26)

Ивано-Франковская – 4 (6);

Киевская – 15 (31)

Кировоградская – 1 (3)

Луганская – 2 (1)

Львовская – 6 (12)

Николаевская – 10 (17)

Одесская – 16 (49)

Полтавская – 7 (3);

Ровенская – 2 (1)

Сумская – 10 (15);

Тернопольская – 5 (12);

Харьковская – 7 (11)

Херсонская – 3 (11)

Хмельницкая – 2 (5)

Черкасская – 5 (5);

Черновицкая – 2 (4)

Черниговская – 0 (3).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

На прошлой неделе открыли границы для полностью вакцинированных от коронавируса украинцев Нидерланды, Австрия и Эстония. Они признают все препаратами, которым прививают в Украине, в том числе CoronaVac и Covishield.

С сегодняшнего дня центр массовой вакцинации в МВЦ в Киеве будет работать ежедневно.

В июле в Украину должны поставить 7,7 млн доз вакцины от коронавируса, заявляли в Минздраве.

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Марк Сировой

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