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Коронавирус. В Украине – под 250 новых заболевших, в Киеве – более 100

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине – под 250 новых заболевших, в Киеве – более 100 - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 4 июля, в Украине выявили 244 заболевших коронавирусом (днем ранее – 377 случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве (101), Житомирской (17), Одесской (16), Киевской (15) и Винницкой (11) областях. Не фиксировали новых заболевших в Черниговской области. 

За сутки в Украине умерли 14 больных COVID-19 (днем ранее – 10), выздоровели – 419 (526), были госпитализированы – 333 (460).

По всей стране было сделано 17 351 тест на коронавирус (27 979). Методом ПЦР – 9889 (14 229), ИФА – 1712 (3345), экспресс-тестов на антиген – 5750 (10 405).

С начала эпидемии в Украине выявили 2 237 823 заболевших COVID-19: умерли 52 484 человека, 2 171 016 – выздоровели.

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Динамика заболеваемости коронавирус в Киеве и областях:

Киев – 101 случай COVID-19 в сутки (126)
Винницкая область – 11 (3);
Волынская – 2 (5)
Днепропетровская – 7 (20)
Донецк – 3 (3);
Житомирская – 17 (5);
Закарпатская – 1 (0);
Запорожская – 5 (26)
Ивано-Франковская – 4 (6);
Киевская – 15 (31)
Кировоградская – 1 (3)
Луганская – 2 (1)
Львовская – 6 (12)
Николаевская – 10 (17)
Одесская – 16 (49)
Полтавская – 7 (3);
Ровенская – 2 (1)
Сумская – 10 (15);
Тернопольская – 5 (12);
Харьковская – 7 (11)
Херсонская – 3 (11)
Хмельницкая – 2 (5)
Черкасская – 5 (5);
Черновицкая – 2 (4)
Черниговская – 0 (3).

Отсутствуют данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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