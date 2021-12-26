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Коронавирус. В Украине под 3000 заболевших за сутки: динамика по Киеву и областям

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26.12.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине под 3000 заболевших за сутки: динамика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 2810 заболевших COVID-19 (днем ранее – 5276). Больше всего случаев коронавируса – в Киеве (251), Киевской (196), Житомирской (172), Днепропетровской (167) и Львовской (164) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей стране умерли 138 инфицированных (днем ранее – 268), выздоровели – 4279 (15 639), были госпитализированы – 1832 (1689).

Было сделано 38 069 тестов на коронавирус (63 855): методом ПЦР – 13 548 (29 531), ИФА – 2616 (5477), экспресс-тестов – 21 905 (28 847).

За все время эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировали 3 645 124 заболевших: умерли 94 838 человек, выздоровели – 3 428 212.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 251 заболевший COVID-19 за сутки (днем ранее – 908);
Винницкая область – 111 (153);
Волынская – 126 (203);
Днепропетровская – 167 (167);
Донецкая – 120 (390);
Житомирская – 172 (117);
Закарпатская – 84 (193);
Запорожская – 51 (180);
Ивано-Франковская – 135 (177);
Киевская – 196 (362);
Кировоградская – 70 (83);
Луганская – 6 (55);
Львовская – 164 (375);
Николаевская – 82 (127);
Одесская – 117 (263);
Полтавская – 90 (308);
Ровенская – 86 (113);
Сумская – 106 (111);
Тернопольская – 134 (121);
Харьковская – 95 (139);
Херсонская – 22 (41);
Хмельницкая – 123 (218);
Черкасская – 150 (166);
Черновицкая – 67 (102);
Черниговская – 85 (150).

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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