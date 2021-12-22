Супервспышка омикрона, похоже, пошла на убыль в первой зараженной стране – медики

В последние дни в ЮАР, где впервые обнаружили омикрон-штамм коронавируса, который затем вызвал там беспрецедентно быструю вспышку COVID-19, наблюдается заметное снижение числа новых случаев болезни. Это может как быть сигналом, что страна быстро прошла пик, так и задержкой пополнения базы данных результатами лабораторного тестирования, пишет AP.

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Ежедневный подсчет случаев заражения – не самый надежный показатель для эпидемиологов (на это сильно влияют задержки отчетности, неравномерное тестирование, другие факторы). Внимание всего мира приковано к странам, откуда пошла волна омикрона: они первые получат плюс-минус достоверные данные о том, насколько тяжелое течение COVID-19 от этого штамма у привитых, непривитых и переболевших.

16 декабря в ЮАР было зафиксировано 27 000 новых случаев (некоторые медики не в ЮАР предполагают, что там просто уперлись в "потолок" возможностей тестирования). Но вчера их число упало уже до 15 424. В провинции Гаутенг, откуда пошла вспышка, снижение началось еще раньше.

"За быстрым ростом новых случаев последовало быстрое падение, и, похоже, мы наблюдаем начало спада этой волны", – говорит доктор Фарид Абдулла из ковидного отделения в Академической больнице Стива Бико в Претории.

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"Это указывает на то, что мы прошли пик. Это была короткая волна... и хорошие новости заключаются в том, что она не была очень серьезной с точки зрения госпитализаций и смертей", – сказала Марта Нунес, старший научный сотрудник отдела вакцин и исследований в Университете Витватерсранда.

Между тем, она предостерегает от того, чтобы данные из ЮАР переносили на другие страны: "Каждые условия, каждая страна разные. Населения разные. Демография, иммунитет в разных странах разный". Население ЮАР со средним возрастом 27 лет намного моложе, чем во многих западных странах.

Профессор Вероника Укерманн, руководитель группы реагирования по COVID-19 в больнице Бико, говорит, что пока рано говорить, что в ЮАР прошли пик: "Слишком много внешних факторов". По ее словам, большинство госпитализированных в ЮАР не вакцинированы, хотя около 40% взрослых южноафриканцев привиты двумя дозами, и многие переболели.

"Так что наши вакцинированные, безусловно, чувствуют себя лучше на этой волне", – подытожила она.

О появлении омикрона в ЮАР сообщили 25 ноября. Штамм уже превзошел дельту как доминирующий в части стран, в том числе в США, Британии, Дании и других: "захват" произошел в сроки даже более короткие, чем прогнозировали эпидемиологи.

Еще 3 декабря министр здравоохранения ЮАР заявил, что омикрон вызывает якобы "преимущественно легкое течение COVID-19, особенно среди вакцинированных".

Первые надежные данные, что с госпитализациями, кто и как болеет омикроном, появятся в странах Запада не ранее начала-середины января. До того нельзя четко утверждать, что штамм более или менее патогенный: это будут лишь мнения на основании неполных данных.

Глава ВОЗ заявил вчера, что в 2022 году "мы должны закончить пандемию".

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Евгений Пилипенко

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