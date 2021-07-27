Коронавирус. В Украине под 700 новых заболевших, больше всего – в Киеве и Одесской области
За прошедшие сутки в Украине выявили 681 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 213). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 27 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 12), 515 человек выздоровели (170), были госпитализированы – 266 (256).
Было сделано 44 739 тестов на коронавирус (15 795): методом ПЦР – 22 330 (7562), ИФА – 8918 (1905), экспресс-тестов – 13 491 (6328).
На утро 27 июля в Украине зафиксировали 2 249 344 заболевших коронавирусом: умерли 52 876 человек, выздоровели – 2 184 880.
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Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 188 выявленных больных коронавирус в сутки (днем ранее – 77);
Винницкая область – 9 (14);
Днепропетровская – 38 (2);
Донецкая – 57 (8);
Житомирская – 8 (17)
Закарпатская – 4 (0);
Запорожская – 34 (0);
Ивано-Франковская – 6 (2);
Киевская – 5 (8);
Кировоградская – 1 (2);
Луганская – 41 (2);
Львовская – 25 (8);
Николаевская – 22 (3);
Одесская – 68 (33);
Полтавская – 14 (0);
Ровенская – 7 (3);
Сумская – 16 (8);
Харьковская – 42 (12);
Херсонская – 34 (3);
Хмельницкая – 23 (0);
Черкасская – 16 (1);
Черновицкая – 9 (3);
Черниговская – 14 (0).
Не фиксировали новых больных коронавирусом в Волынской и Тернопольской областях. Также в статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- В Минздраве прогнозируют, что Украина точно вернется к красной зоне карантина. По словам главы МОЗ Виктора Ляшко, через месяц-два более заразный штамм коронавируса дельта вытеснит остальные.
- С 21 июля вакцинация от коронавируса в Украине доступна всем желающим взрослым. Вчера Минздрав призвал прививаться беременных.
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