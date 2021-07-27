Коронавирус. В Украине под 700 новых заболевших, больше всего – в Киеве и Одесской области

За прошедшие сутки в Украине выявили 681 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 213). Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (188), Одесской (68), Донецкой (57), Харьковской (42) и Луганской (41) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 27 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 12), 515 человек выздоровели (170), были госпитализированы – 266 (256).

Было сделано 44 739 тестов на коронавирус (15 795): методом ПЦР – 22 330 (7562), ИФА – 8918 (1905), экспресс-тестов – 13 491 (6328).

На утро 27 июля в Украине зафиксировали 2 249 344 заболевших коронавирусом: умерли 52 876 человек, выздоровели – 2 184 880.

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Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 188 выявленных больных коронавирус в сутки (днем ранее – 77);

Винницкая область – 9 (14);

Днепропетровская – 38 (2);

Донецкая – 57 (8);

Житомирская – 8 (17)

Закарпатская – 4 (0);

Запорожская – 34 (0);

Ивано-Франковская – 6 (2);

Киевская – 5 (8);

Кировоградская – 1 (2);

Луганская – 41 (2);

Львовская – 25 (8);

Николаевская – 22 (3);

Одесская – 68 (33);

Полтавская – 14 (0);

Ровенская – 7 (3);

Сумская – 16 (8);

Харьковская – 42 (12);

Херсонская – 34 (3);

Хмельницкая – 23 (0);

Черкасская – 16 (1);

Черновицкая – 9 (3);

Черниговская – 14 (0).

Не фиксировали новых больных коронавирусом в Волынской и Тернопольской областях. Также в статистику не включены данные с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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