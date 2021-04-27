Коронавирус. В Украине под 8000 новых заболевших, выздоровевших – в два раза больше
За прошедшие сутки, 26 апреля, в Украине выявили 7915 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 5062), 17 391 пациент выздоровел от COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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Наивысшая заболеваемость коронавирусом зафиксирована в Киеве (869 случаев COVID-19 за сутки), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.
За сутки в Украине умерли 432 больных COVID-19 (195), были госпитализированы – 1650 (2061). Вакцинировались 11 100 украинцев (1114).
По всей стране сделано 72 239 тестов (днем ранее – 25 248): методом ПЦР – 35 761 (15 379), ИФА – 15 133 (2853), экспресс-тестом – 21 345 (7016).
С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 038 248 заболевших, 1 569 829 выздоровевших и 42 950 умерших. Вакцинировано 539 124 человек, полностью (двумя дозами) – девятеро.
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Динамика вакцинации и заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 869 новых заболевших коронавирусом / 1079 вакцинированных;
Винницкая область – 134 / 346;
Волынская – 239 / 332;
Днепропетровская – 444 / 1374;
Донецкая – 588 / 398;
Житомирская – 75 / 342;
Закарпатская – 102 / 267;
Запорожская – 552 / 660;
Ивано-Франковская – 70 / 172;
Киевская – 390 / 546;
Кировоградская – 178 / 183;
Луганская – 251 / 108;
Львовская – 353 / 670;
Николаевская – 314 / 479;
Одесская – 580 / 679;
Полтавская – 651 / 507;
Ровенская – 452 / 190;
Сумская – 155 / 335;
Тернопольская – 201 / 383;
Харьковская – 445 / 546;
Херсонская – 27 / 110;
Хмельницкая – 195 / 507;
Черкасская – 465 / 443;
Черновицкая – 108 / 241;
Черниговская – 77 / 203.
Нет данных с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- За последние дни из красной зоны карантина вышли Одесская и Львовская области. По прогнозу главсанврача Виктора Ляшко, в ближайшее время локдаун могут отменить в Киеве и еще трех областях.
- На утро 26 апреля в красной зоне карантина оставались Киев и девять областей, в желтой – шесть.
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