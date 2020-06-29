Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

COVID-19. В Украине снизилась суточная заболеваемость, но и тестов было меньше

COVID-19. В Украине снизилась суточная заболеваемость, но и тестов было меньше - Фото
Иллюстрация: скриншот из видео Думская, 1/Youtube
29.06.2020, 08:50

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 43 628 заболевших COVID-19, умерли 1147 пациентов

За последние сутки в Украине зафиксировали 646 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 271 пациента меньше, чем было сутками ранее, передает Совет нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки умерли 18 больных COVID-19 (днем ранее - 19), выздоровели 93 человека (233).

За сутки было сделано 9850 тестов, от метил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. Из них было 6649 ПЦР-тестов (выявляет активных больных) и 3201 ИФА-тестов (выявляет наличие антител к коронавирусу). Для сравнения, днем ранее было сделано 14 169 тестов: 9645 ПЦР и 4524 ИФА.

За все время эпидемии в Украине выявили 43 628 заболевших, 1147 пациентов с коронавирусом умерли, а 19 027 человек смогли одолеть недуг.

  • За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.
  • 27 июня Степанов заявил, что в Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин.

Читайте также: Киев все ближе к возвращению строгого карантина – Кличко

Марк Сировой
Еще по теме
Напишите нам
Украина коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 