COVID-19. В Украине снизилась суточная заболеваемость, но и тестов было меньше

Иллюстрация: скриншот из видео Думская, 1/Youtube

За последние сутки в Украине зафиксировали 646 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это на 271 пациента меньше, чем было сутками ранее, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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За сутки умерли 18 больных COVID-19 (днем ранее - 19), выздоровели 93 человека (233).

За сутки было сделано 9850 тестов, от метил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. Из них было 6649 ПЦР-тестов (выявляет активных больных) и 3201 ИФА-тестов (выявляет наличие антител к коронавирусу). Для сравнения, днем ранее было сделано 14 169 тестов: 9645 ПЦР и 4524 ИФА.

За все время эпидемии в Украине выявили 43 628 заболевших, 1147 пациентов с коронавирусом умерли, а 19 027 человек смогли одолеть недуг.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели в стране несколько раз фиксировали рекордную суточную заболеваемость. В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

Киеве и 12 областях могут ужесточить карантин. заявил , что в 27 июня Степанов

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