Коронавирус. В Украине свыше 1500 новых заболевших, более трети из них – в Киеве

За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине выявили 1602 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 535), более трети всех новых случаев COVID-19 – в Киеве (700 случаев за сутки). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Лидерами по суточной заболеваемости также стали Запорожская (92 выявленных инфицированных за сутки), Киевская (79), Донецкая (73) и Харьковская (66) области.

За сутки в Украине умерли 118 больных коронавирусом (днем ранее – 33), выздоровел 6751 человек (1743), были госпитализированы – 483 (601).

Всего было сделано 57 556 тестов (17 591). Методом ПЦР – 33 355 (10 723), ИФА – 10 821 (1356), экспресс-тестов – 13 380 (5512).

Всего на утро 8 июня в Украине зафиксировали 2 216 654 заболевших коронавирусом: 51 333 из них умерли, 2 101 722 – выздоровели.

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Динамика эпидемии COVID-19 по Киеву и областям:

Киев – 700 выявленных заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 87);

Винницкая область – 24 (11);

Волынская – 26 (17);

Днепропетровская – 60 (47);

Донецкая – 73 (пять);

Житомирская – 11 (29);

Закарпатская – 14 (восемь);

Запорожская – 92 (0);

Ивано-Франковская – 12 (восемь);

Киевская – 79 (52);

Кировоградская – пять (три);

Луганская – 24 (пять);

Львовская – 59 (19);

Николаевская – 65 (78);

Одесская – 27 (12);

Полтавская – 59 (три);

Ровенская – 55 (42);

Сумская – 18 (восемь);

Тернопольская – 14 (25);

Харьковская – 66 (10);

Херсонская – 15 (20);

Хмельницкая – 33 (четыре);

Черкасская – 40 (19);

Черновицкая – 23 (19);

Черниговская – восемь (четыре).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Вчера Кабмин ослабил карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса. Были смягчены ограничения для заведений культуры и туризма, изменены правила въезда в Украину.

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Марк Сировой

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