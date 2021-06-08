Коронавирус. В Украине свыше 1500 новых заболевших, более трети из них – в Киеве
За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине выявили 1602 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 535), более трети всех новых случаев COVID-19 – в Киеве (700 случаев за сутки). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Лидерами по суточной заболеваемости также стали Запорожская (92 выявленных инфицированных за сутки), Киевская (79), Донецкая (73) и Харьковская (66) области.
За сутки в Украине умерли 118 больных коронавирусом (днем ранее – 33), выздоровел 6751 человек (1743), были госпитализированы – 483 (601).
Всего было сделано 57 556 тестов (17 591). Методом ПЦР – 33 355 (10 723), ИФА – 10 821 (1356), экспресс-тестов – 13 380 (5512).
Всего на утро 8 июня в Украине зафиксировали 2 216 654 заболевших коронавирусом: 51 333 из них умерли, 2 101 722 – выздоровели.
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Динамика эпидемии COVID-19 по Киеву и областям:
Киев – 700 выявленных заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 87);
Винницкая область – 24 (11);
Волынская – 26 (17);
Днепропетровская – 60 (47);
Донецкая – 73 (пять);
Житомирская – 11 (29);
Закарпатская – 14 (восемь);
Запорожская – 92 (0);
Ивано-Франковская – 12 (восемь);
Киевская – 79 (52);
Кировоградская – пять (три);
Луганская – 24 (пять);
Львовская – 59 (19);
Николаевская – 65 (78);
Одесская – 27 (12);
Полтавская – 59 (три);
Ровенская – 55 (42);
Сумская – 18 (восемь);
Тернопольская – 14 (25);
Харьковская – 66 (10);
Херсонская – 15 (20);
Хмельницкая – 33 (четыре);
Черкасская – 40 (19);
Черновицкая – 23 (19);
Черниговская – восемь (четыре).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- Вчера Кабмин ослабил карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса. Были смягчены ограничения для заведений культуры и туризма, изменены правила въезда в Украину.
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