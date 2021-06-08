UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Украине свыше 1500 новых заболевших, более трети из них – в Киеве

08.06.2021, 08:18
Коронавирус. В Украине свыше 1500 новых заболевших, более трети из них – в Киеве - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 7 июня, в Украине выявили 1602 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 535), более трети всех новых случаев COVID-19 – в Киеве (700 случаев за сутки). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лидерами по суточной заболеваемости также стали Запорожская (92 выявленных инфицированных за сутки), Киевская (79), Донецкая (73) и Харьковская (66) области.

За сутки в Украине умерли 118 больных коронавирусом (днем ранее – 33), выздоровел 6751 человек (1743), были госпитализированы – 483 (601).

Всего было сделано 57 556 тестов (17 591). Методом ПЦР – 33 355 (10 723), ИФА – 10 821 (1356), экспресс-тестов – 13 380 (5512).

Всего на утро 8 июня в Украине зафиксировали 2 216 654 заболевших коронавирусом: 51 333 из них умерли, 2 101 722 – выздоровели.

Читайте также: Полностью привитые от коронавируса могут получать свидетельство о вакцинации – Минздрав

Динамика эпидемии COVID-19 по Киеву и областям:

Киев – 700 выявленных заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 87);
Винницкая область – 24 (11);
Волынская – 26 (17);
Днепропетровская – 60 (47);
Донецкая – 73 (пять);
Житомирская – 11 (29);
Закарпатская – 14 (восемь);
Запорожская – 92 (0);
Ивано-Франковская – 12 (восемь);
Киевская – 79 (52);
Кировоградская – пять (три);
Луганская – 24 (пять);
Львовская – 59 (19);
Николаевская – 65 (78);
Одесская – 27 (12);
Полтавская – 59 (три);
Ровенская – 55 (42);
Сумская – 18 (восемь);
Тернопольская – 14 (25);
Харьковская – 66 (10);
Херсонская – 15 (20);
Хмельницкая – 33 (четыре);
Черкасская – 40 (19);
Черновицкая – 23 (19);
Черниговская – восемь (четыре).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

  • Вчера Кабмин ослабил карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса. Были смягчены ограничения для заведений культуры и туризма, изменены правила въезда в Украину.

Читайте также: Риск госпитализации от Δ-штамма коронавируса почти втрое выше, чем от "первого" мутанта

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 