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Коронавирус. В Украине третьи сутки подряд более 10 000 заболевших COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
15.01.2022, 08:15
Коронавирус. В Украине третьи сутки подряд более 10 000 заболевших COVID-19 - Фото
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Вчера, 14 января в Украине выявили 10 569 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 476). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Среди них – 727 детей и 229 медиков.

За сутки в Украине умерли 127 инфицированных (днем ранее – 140), выздоровели – 6172 (7285), были госпитализированы – 1682 (1656).

Было сделано 76 948 тестов (79 066). 

На утро 15 января в Украине выявили 3 748 079 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 98 195 инфицированных, выздоровели – 3 551 283. 

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Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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