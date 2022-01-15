Коронавирус. В Украине третьи сутки подряд более 10 000 заболевших COVID-19
15.01.2022, 08:15
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Вчера, 14 января в Украине выявили 10 569 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 476). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Среди них – 727 детей и 229 медиков.
За сутки в Украине умерли 127 инфицированных (днем ранее – 140), выздоровели – 6172 (7285), были госпитализированы – 1682 (1656).
Было сделано 76 948 тестов (79 066).
На утро 15 января в Украине выявили 3 748 079 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 98 195 инфицированных, выздоровели – 3 551 283.
- В Украине начинается новая волна коронавируса со штаммом омикрон, говорят в НАН. По ожиданиям ученых, она будет стремительнее предыдущих волн.
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