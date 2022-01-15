Коронавирус. В Украине третьи сутки подряд более 10 000 заболевших COVID-19

Вчера, 14 января в Украине выявили 10 569 заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 476). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди них – 727 детей и 229 медиков.

За сутки в Украине умерли 127 инфицированных (днем ранее – 140), выздоровели – 6172 (7285), были госпитализированы – 1682 (1656).

Было сделано 76 948 тестов (79 066).

На утро 15 января в Украине выявили 3 748 079 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 98 195 инфицированных, выздоровели – 3 551 283.

В Украине начинается новая волна коронавируса со штаммом омикрон, говорят в НАН. По ожиданиям ученых, она будет стремительнее предыдущих волн.

В Украине разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса. Третью дозу прививки можно получить через шесть месяцев после второй.

Читайте также: Омикрон настигнет всех, вакцинированные переболеют легче – главный инфекционист США

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.