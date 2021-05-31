Коронавирус. В Украине впервые с августа 2020 года меньше 1100 заболевших за сутки

За сутки 30 мая в Украине выявили 1022 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1703), больше всего – в Днепропетровской (134 новых случая COVID-19) и Николаевской областях (107). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, а также Совета нацбезопасности и обороны.

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Также в пятерке лидеров по заболеваемости коронавирусом - Запорожская (69), Харьковская (68) области и Киев (63).

За сутки в Украине умерли 64 больных COVID-19 (днем ранее – 84), выздоровели – 4934 (5733), госпитализированы – 810 (1330).

Было сделано 16 224 теста на коронавирус (32 490 сутками ранее): методом ПЦР – 8822 (15 199), ИФА – 1176 (3289), экспресс-тестов на антиген – 6226 (14 002).

На утро 31 мая в Украине зафиксировали 2 202 494 заболевших COVID-19, из них 50 536 умерли и 2 041 082 выздоровели.

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 63 случая COVID-19 за сутки (днем ранее – 96);

Винницкая область – 23 (15);

Волынская – 40 (59);

Днепропетровская – 134 (257);

Донецкая – 42 (66);

Житомирская – 42 (51);

Закарпатская – 4 (20);

Запорожская – 69 (69);

Ивано-Франковская – 23 (29);

Киевская – 58 (122);

Кировоградская – 3 (14);

Луганская – 13 (17);

Львовская – 46 (48);

Николаевская – 107 (127);

Одесская – 17 (85);

Полтавская – 16 (42);

Ровенская – 51 (93);

Сумская – 43 (53);

Тернопольская – 32 (56);

Харьковская – 68 (143);

Херсонская – 28 (53);

Хмельницкая – 6 (56);

Черкасская – 59 (44);

Черновицкая – 24 (41);

Черниговская – 11 (47).

Нет данных с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

28 мая в Ужгороде решили закрыть ковидное отделение – из-за малого количества больных.

29 мая в Киеве, Львове и Одессе открыли центры массовой вакцинации.

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Дарья Мостовая

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