Коронавирус. В Украине впервые с августа 2020 года меньше 1100 заболевших за сутки
За сутки 30 мая в Украине выявили 1022 заболевших коронавирусом (днем ранее – 1703), больше всего – в Днепропетровской (134 новых случая COVID-19) и Николаевской областях (107). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, а также Совета нацбезопасности и обороны.
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Также в пятерке лидеров по заболеваемости коронавирусом - Запорожская (69), Харьковская (68) области и Киев (63).
За сутки в Украине умерли 64 больных COVID-19 (днем ранее – 84), выздоровели – 4934 (5733), госпитализированы – 810 (1330).
Было сделано 16 224 теста на коронавирус (32 490 сутками ранее): методом ПЦР – 8822 (15 199), ИФА – 1176 (3289), экспресс-тестов на антиген – 6226 (14 002).
На утро 31 мая в Украине зафиксировали 2 202 494 заболевших COVID-19, из них 50 536 умерли и 2 041 082 выздоровели.
Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 63 случая COVID-19 за сутки (днем ранее – 96);
Винницкая область – 23 (15);
Волынская – 40 (59);
Днепропетровская – 134 (257);
Донецкая – 42 (66);
Житомирская – 42 (51);
Закарпатская – 4 (20);
Запорожская – 69 (69);
Ивано-Франковская – 23 (29);
Киевская – 58 (122);
Кировоградская – 3 (14);
Луганская – 13 (17);
Львовская – 46 (48);
Николаевская – 107 (127);
Одесская – 17 (85);
Полтавская – 16 (42);
Ровенская – 51 (93);
Сумская – 43 (53);
Тернопольская – 32 (56);
Харьковская – 68 (143);
Херсонская – 28 (53);
Хмельницкая – 6 (56);
Черкасская – 59 (44);
Черновицкая – 24 (41);
Черниговская – 11 (47).
Нет данных с временно оккупированных Крыма и части Донбасса.
- 28 мая в Ужгороде решили закрыть ковидное отделение – из-за малого количества больных.
- 29 мая в Киеве, Львове и Одессе открыли центры массовой вакцинации.
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